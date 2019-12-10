Авиакатастрофа под Каунасом: опытный пилот пытался избежать серьезной трагедии?

Почему произошла эта авария и погиб опытный 65-летний пилот, который дважды пересекал Атлантический океан? Ответ на этот вопрос ищут и эксперты, и коллеги Рамонаса – каунасские авиаторы.

Глава Каунасского аэроклуба Альгимантас Жентялис сказал DELFI, что причина несчастья - неблагоприятные обстоятельства. Возможно, к аварии привел маневр, направленный на то, чтобы отвести самолет подальше от жилых домов.

Статьи по теме: Во двор дома в пригороде Каунаса упал самолет: погибли два человека

"Еще ведется расследование. Оно, можно сказать, только началось. Я думаю, что до пятницы будут известны хотя бы первые данные. Я считаю, что значительно повлияли и плохие погодные условия", – сказал DELFI Жентялис.

Выясняются и обстоятельства самой трагедии. Вместе с учеником, гражданином Болгарии, который хотел получить лицензию коммерческой авиации, Рамонас на своем самолете вылетел из Кармелавы.

Около аэродрома им. С.Дарюса и С.Гиренаса пилоты отрабатывали конвейерную посадку - самолет касается шасси ВПП, а потом снова взлетает.

"Тогда погодные условия были очень плохие, была большая вероятность корки льда. А покрытый коркой льда самолет не летит, он падает. Наверное, были и другие помехи, из-за которых у пилота не хватило мастерства. Такие сложные условия не позволили им справиться с управлением", – предположил Жентялис.

Он считает, что аварию могла обусловить и поломка одного из двух двигателей, что вызвало ассиметричную тягу. Найти выход в такой ситуации можно, но нужны хорошие условия, большая высота.

"Пока это только предположения, они могут не подтвердиться", – сказал Жентялис.

Несмотря на то, что очевидцы говорили, что работали два двигателя, каунасские авиаторы, побывавшие на месте аварии предложили до конца не полагаться на такие заявления. По их словам, только то, что крутятся два пропеллера, не означает, что работают два двигателя. Пропеллеры могут крутиться по инерции. Кроме того, если падает самолет с двумя работающими двигателями, пропеллеры взрывают землю, и ломаются, забрасывая все вокруг землей. А во время этой аварии этого не было.

Жентялис предположил, что к трагедии привел последний маневр, попытка отвести самолет подальше от людей, чтобы избежать жертв.

"Возможно, они видели, что приближаются к населенному пункту и пытались повернуть самолет в сторону полей. Во время этого разворота самолет и свалился в штопор", – предположил Жентялис.

О том, что самолет свалился в штопор, порталу DELFI рассказал Василий Мешков, который видел аварию своими глазами. Он подчеркнул, что самолет летел на небольшой высоте, казалось, что он вот-вот врежется в дома.

Другие люди тоже упоминали, что самолет упал, когда пилоты пытались маневрировать. То, что была попытка развернуть самолет, упоминали и авиаторы, посетившие место трагедии.