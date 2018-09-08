Август черных подсолнухов: что известно об Иловайской трагедии сегодня

Лето 2014 года было щедрым к подсолнухам: они наливались горячим степным солнцем и тянулись вверх. В человеческий рост и выше. Парни и девчата, пришедшие на фронт добровольно и по мобилизации, которые раньше никогда не бывали на Донбассе, удивлялись: "Мы думали, тут одни шахты и терриконы, а тут подсолнухи до неба!"

Наступление начиналось оттуда – из аграрных районов Донетчины и Луганщины, Приазовья. Танки, самоходки и БМП вместо комбайнов шли полями на восток. Не до урожая. Поникшие от жары подсолнухи засыхали – именно такие – почерневшие и безжизненные, они запомнились тем, кто выходил из котла под Иловайском. И даже на зимней хронике боев за Дебальцево – на снегу все те же черные подсолнухи – один из символов этой войны. Их и сегодня часто изображают рядом с табличками населенных пунктов – в память о тех, кто погиб в полях летом 2014 года и после.

Бои какого значения?

По меркам Донбасса Иловайск – крошечный городишко, всего 15 000 населения по состоянию на 2014 год. Но все же заметный – узловая железнодорожная станция, рельсы тянутся из Донецка к российской границе. Многие скажут "стратегический узел", но начальник украинского Генштаба Виктор Муженко сегодня утверждает: "Какого-то стратегического значения для нас он (Иловайск – Авт.) не имел, особенно уже в августе, когда мы контролировали Кутейниково. А Кутейниково дало нам возможность перерезать железнодорожное сообщение с Россией - ветку, которая идет через Амвросиевку-Кутейниково на Иловайск, а затем на Макеевку и Донецк". Но эти слова прозвучат лишь через четыре года после трагических событий, многим они и сегодня кажутся неубедительными, а в водовороте событий августа 2014 года вообще никто не спешил с выводами – были другие приоритеты.

Общая картина была такой: АТО в активной фазе, украинские войска теснят сепаратистов и выходят к российской границе, если отрезать самопровозглашенные республики от поставок техники и боеприпасов, счет в завершении операции пойдет на дни. Однако, прижатые к госгранице части получают сокрушительный удар: с российской территории по ним бьют "Градами" и другой артиллерией. Под Зеленопольем, Извариным, Амвросивекой - огромные потери. Тем временем украинская армия окружает Луганск. Сжимается кольцо вокруг Донецка. Силы на пределе, но они еще есть. Именно тогда, в начале августа 2014 года добровольческие батальоны, подчиненные МВД, входят в Иловайск, но встречают ожесточенное сопротивление, занимают несколько объектов и удерживают их. У добровольцев ни танков, ни серьезной артиллерии, враг "утюжит" их крупным калибром. Плюс ко всему начинает "сыпаться" сектор Д – тот, что у российской границы: одни подразделения организовано отходят, другие – просто бегут. За отступающими – регулярная армия РФ – она и замкнет Иловайский котел.

© Пресс-служба АТО

Добробаты и подразделения регулярной армии оказались в оперативном окружении. Как заявил уже в сентябре 2014 года Петр Порошенко, потери в технике в передовых частях украинской армии составляли 60-65%. Говорить о полноценном прорыве и деблокаде Иловайска не приходилось. Начались переговоры: по требованию Путина, боевики пообещали предоставить окруженным "зеленый коридор" для выхода. Колонны, воспользовавшиеся этим "коридором", попали под массированный обстрел, многие бойцы оказались в плену. С бОльшм успехом вышли те, кто пробирался полями, лесополосами и второстепенными дорогами, минуя разрешенный маршрут.

Языком цифр и фактов

Сегодня называют такие цифры украинских потерь в боях за Иловайск: 366 погибших, 429 раненых, 300 пленных (большинство из них были обменены в 2014 году). Как уточняет Ярослав Тычненко, заместитель директора Музея Вооруженных Сил (среди прочего сотрудники музея занимаются идентификацией погибших), 14 тел бойцов не идентифицированы по сей день, 27 идентифицированы, но родственники отказываются верить в гибель своих близких, 17 – пропали без вести (по мнению Тынченко, большинство из них погибли в плену, некоторые, возможно, скрываются).

О потерях сепаратистов и российских военных говорить сложнее. Москва официально отрицает свое участие в конфликте. Боевики вообще редко когда указывают какие-либо данные о своих погибших. Украинская неправительственная организация "Информационное сопротивление" опубликовала документ "Безвозвратные потери личного состава ВС РФ по состоянию на 6.00 "7" сентября 2014 г.". Украинские хакеры иронично отметили, что "документ найден на флешке пьяного российского полковника". Но каковым бы ни был способ добычи этой информации, она очень похожа на реальный документ, составленный по всем правилам армейского деловодства. Он гласит: в августе 2014 года регулярная российская армия потеряла на Донбассе 103 человека убитыми и 384 – ранеными, значительная часть из них погибли и получили ранения под Иловайском.

Kelyje iš Mnohopiljės į Ilovaiską pamuštas Rusijos kariuomenės tankas. © Leidykla "Briedis"

Были и российские пленные. Это 8 "заблудившихся" десантников из 98-ой костромской дивизии ВДВ. Были и другие, например, взятые под Иловайском батальоном "Донбасс" российские контрактники, давшие свидетельства на камеру:

Есть и другие множественные доказательства непосредственного участия российской армии (спутниковые съемки, образцы техники и обмундирования) в активной фазе войны в августе 2014 года. Спустя четыре года находятся все новые и новые факты, однако позиция России неизменна: "их там нет", "и не было…"

Кто виноват?

Еще до начала полного окружения под Иловайском в Киеве под зданием Генерального штаба и под Администрацией президента собирались митинги, участники которых требовали от командования немедленно выслать силы на помощь частям, ведущим бои за Иловайск. Активисты были уверены, что власть делает недостаточно для спасения добровольцев, в те дни прозвучал лозунг "Порошенко убивает патриотов в котлах", якобы глава государства сознательно допустил окружение наиболее мотивированных батальонов. Это было похоже на всплеск эмоций, на самом деле так открывался "политический фронт" Иловайской трагедии.

В первых числах сентября 2014 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна была расследовать обстоятельства Иловайской трагедии. Комиссию возглавил депутат-"тимошенковец" Андрей Сенченко. Уже 20 октября депутаты сделали свой вывод: виновны прежде всего начальник Генштаба Виктор Муженко и министр обороны Валерий Гелетей. Последний на тот момент уже успел подать в отставку. Муженко продолжает возглавлять Генеральный штаб до сегодняшнего дня. Немногим позже заместитель Генерального прокурора Анатолий Матиос объявил, что окружение под Иловайском стало возможным из-за бегства 6-го батальона теробороны "Прикарпатье". Факт бегства, действительно, имел место и против командования было возбуждено дело о дезертирстве. В то же время, не обязательно оканчивать военную академию, чтобы понимать, что роль отдельно взятого подразделения теробороны в масштабе тех событий была важной, но далеко не решающей. Звучали обвинения в адрес командования сектора Д и лидеров добробатов – мол, проявили излишнюю инициативу, плохо согласовали свои действия со штабом Вооруженных Сил. Во всех подобных обвинениях политики было куда больше, чем желания установить истину.

Акция в 4-ю годовщину трагедии Иловайска под посольством России © UKRINFORM.UA

29 августа этого года Генеральная прокуратура огласила свои результаты расследования: причиной поражения под Иловайском стало массовое вторжение регулярных войск Российской Федерации. В числе обвиняемых по Иловайскому делу – заместитель начальник Генштаба РФ Николай Богдановский (именно он вел переговоры о "зеленом коридоре" и фактически командовал российскими войсками под Иловайском). Всего в суд направлено 44 обвинительных актов против 48 человек, 30 из них осуждены, в том числе 11 граждан РФ среди них трое военнослужащих армии РФ. В деле фигурирует 1700 потерпевших, 2500 свидетелей и 100 000 единиц вещдоков.

С официальной точки зрения, Иловайское дело близко к передаче в архив. Но "иловайская политика" живет и перед выборами звучит с новой силой. Бывший комбат "Донбасса" Семен Семенченко и его соратники продолжают обвинять политическое и военное руководство в провале под Иловайском. Их риторика в этом вопросе с годами только крепчает.

Почему Иловайск на слуху

В медийном плане Иловайск – битва, не уступающая в своей популярности боям за Донецкий аэропорт. Масштаб окружения, количество потерь, прямое активное участие Российской армии – важные, но единственные факторы, сделавшие эти события по истине национальной трагедией. Добровольческие батальоны и их командиры в августе 2014 года были чрезвычайно популярны – их страницы в Facebook многим заменяли официальные сводки с фронта. Не в последнюю очередь этим объясняется тот факт, что уже в октябре того года "иловайские комбаты" Юрий Береза ("Днепр-1"), Семен Семенченко ("Донбасс"), Андрей Тетерук ("Миротворец") были избраны депутатами Верховной Рады. В окружение вместе с добровольцами попали известные украинские журналисты и фотографы, такие как Максим Левин и Иван Любиш-Кирдей. Благодаря их фотографиям и видеоработам мы смогли увидеть настоящую хронику боев за Иловайск.

Среди нынешних бойцов и ветеранов войны на Донбассе фраза "он прошел Иловайск" - это своего рода признание, что человек побывал в самом пекле и выжил. Выйти их котла живым, минуя плен и засады удалось немногим.

Иловайские события интересны не только фронтовым корреспондентам и журналистам. В украиснкой арт-среде трагедия нашла многочисленные отзывы. Есть бардовские песни, посвященные Иловайску.

Режиссер Мария Старожицкая поставила мульмедийную трагедию "Котел" и сняла фильм "Война химер", посвященную событиям августа 2014 года.

Ряд своих работ Иловайску посвятил известный художник Никита Титов.

29 августа в Украине – День памяти героев, приурочен он к годовщине выхода окруженцев из-под Иловайска. Обыкновенно в эти дни проходят акции памяти и молебны – и в памяти многих, кто был в 2014 году на Донбассе, встают переспелые почерневшие подсолнухи…

Чем были для нас события конца августа 2014-го? Пока война не окончилась, рано говорить о каких-либо выводах и аналогиях. Возможно, это был наш Дюнкерк, где удалось спасти часть армии, чтобы продолжить дальнейшие боевые действия, возможно, Иловайск – это новое слово в современных гибридных войнах, когда "зеленый коридор" превращается в "коридор смерти".