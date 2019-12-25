Анализ, проведенный персоналом АТБЛ, показывает, что в 2018 году из-за невнимательности водителей и их несобранности, около 8 процентов составили аварий, в которых погибли люди, и примерно 15 процентов - аварии, при которых участники дорожного движения получили травмы. По данным на 2019 год, отвлечение внимания за рулем привело привело к 5 процентам аварий, в которых погибли люди, и около 7 процентов - аварии, в которых люди были ранены.

"Это не механические ошибки и навыки водителя, а неподходящее поведение и реакция водителя на то, что происходит рядом с ним, что является основной причиной смерти на дорогах", - сказала представитель АТБЛ Лауринас Йовайша.

По его словам, при скорости 50 км/ч машина проезжает 14 метров за 1 секунду, при скорости 90 км / ч. - 25 метров, так что, зацикленные на своих мыслях о праздниках, подарках, работе, которую нужно сделать, мы не сможем отреагировать на неожиданно остановившийся автомобиль или внезапное препятствие на дороге. Столкновение в этом случае неизбежно.

Водителей также очень отвлекает использование электронных устройств, телефонные звонки, полученные сообщения или уведомления, отправляемые навигационной системой сообщения, а также внимание к объектам или происшествиям на дороге.

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На многие происшествия также влияют другие люди в машине: дети, которые сидят на заднем сидении и шумят , или человек, говорящий громко, яростно жестикулирующий. Аварийные ситуации также могут быть произойти в момент, когда мы пытаемся дотянуться до какого-то предмета в автомобиле, поднимаем его с пола, пытаемся перекусить или утолить жажду во время вождения, контролируем температуру в салоне и даже настраиваем радио. Внимание отвлекает и настройка зеркал, пристегивание ремня безопасности, когда транспортное средство движется, животные в салоне, поджигание или тушение сигареты.

"Все перечисленные обстоятельства многим водителям все еще кажутся незначительными", - отметил представитель АТБЛ, добавив, что решение человека выполнять несколько дел одновременно может привести к катастрофе.

"Для того, чтобы написать SMS, найти любимую песню или успокоить детей в задней части машины много времени не нужно, но это отвлекает вас, отвлекает руки, отвлекает взгляд от дороги - вы не едете, а решаете возникшие проблемы, и рискуете жизнью окружающих", - сказал представитель АТБЛ.

Несмотря на то, что избежать отвлекающих факторов во время вождения вряд ли возможно, эксперты АТБЛ рекомендуют заранее подготовиться к безопасному вождению: отрегулировать высоту сиденья, зеркала, ввести нужный адрес в навигационное приложение, отложить ненужные вещи. Животных следует перевозить только в переносках. Все внимание должно быть сосредоточено на дороге, управлении автомобилем, а когда возникнет необходимость сделать что-то срочное, просто остановитесь на тротуаре, в зоне отдыха и делайте вне вождения.