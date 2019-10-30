Депутат литовского парламента Габриэлюс Ландсбергис - один из самых состоятельных политиков в Литве. По опубликованным прежде данным журнала Reitingai и DELFI, вместе с супругой Ландсбергис владеет 19,9 млн. евро.

Когда портал готовил эту публикацию, Ландсбергене отказалась дать интервью DELFI. "Ландсбергене работает в сфере образования, бизнесом занимаются и на ваши вопросы могут ответить ответственные лица", – сказано в ответе ее представителя.

В ответ на письменные вопросы редакции был получен следующий ответ: "Согласно 3 ч. 34 ст. и 10 ч. 37 ст. закона об АО, информация о клиентах компании, планах на ее расширение, ценовая политика и цены на услуги являются коммерческой тайной. По этой причине мы не можем ответить на ваши вопросы".

Однако финансовые отчеты Vaikystės sodas и школы Королевы Морты есть в Центре регистра. В них сказано, что детские сады в 2018 г. от продажи получили 5 млн. евро и получили 764 000 евро чистой прибыли, а школы получили 3,6 млн. евро и заработали 941 000 евро чистой прибыли.

В пояснении к отчетам есть и другие данные о деятельности компаний Ландсбергене. Указано, что в конце 2018 года у Vaikystės sodas было 16 детских садов, из них 12 в Вильнюсе, два в Каунасе и по 1 в Паневежисе и Клайпеде. У школы Королевы Морты было 4 отделения: два в Вильнюсе, по 1 в Каунасе и Клайпеде.

В документах также есть информация о полученных компаниями в 2018 г. дотациях и субсидиях. Сказано, что Vaikystės sodas в 2018 году получил дотацию на сумму 697 900 евро (корзина учащегося) и 779 400 евро субсидию (компенсации мэрии). Школа в 2018 году получила дотацию на сумму 684 500 евро (корзина учащегося), субсидию в 73 700 евро из Вильнюсской мэрии и 15 200 евро и мэрий Клайпеды и Клайпедского района.

Представитель Ландсвбергене сказала DELFI, что средства корзины учащегося в Литве выделяют всем ученикам без исключения, независимо от того, в какую школу они ходят - государственную или частную.

Средства корзины учащегося, по закону, могут использоваться на зарплаты учителей, учебники, познавательную деятельность, психологическую помощь и т.д.

В отчете также сказано, что в 2018 году на 1 ученика в среднем выплачивали 1332 евро. Это значит, что в Vaikystės sodas ее выплачивали на 524 детей, а в школе – 514 детей.

Представитель Ландсбергене сказала, что некоторые муниципалитеты (Вильнюс и Каунас) выплачивают семьям, чьи дети посещают частные детские сады, субсидии на сумму 100 евро в месяц, однако эти деньги получают непосредственно заведения, а не семьи. В результате семья меньше платит за детский сад, поэтому окончательную выгоду получает семья, а не детский сад. В Каунасе деньги выплачивают семьям, а в Вильнюсе - учреждениям.

Согласно имеющимся данным, 12 детских садов находятся в Вильнюсе, получается, что их в столице посещают 650 детей. Если во всех 16 отделениях детсада детей примерно одинаковое количество, то если прибавить получателей корзины учащихся получается, что их посещают около 1390 детей.

Компенсации муниципалитетов получают только 74 ребенка из школы Королевы Морты. Всего в прошлом году школу посещали около 590 детей.

Если обобщить, в одном отделении детсада в прошлом году было 90 детей, а школы - около 150.

Если чистую прибыль Vaikystės sodasи школы Королевы Морты за 2018 год (1,7 млн. евро) поделить на количество детей - 1980, то получается, что на каждом ребенке в среднем заработали 860 евро чистой прибыли.

В сентябре сообщили, что управление компаниями Vaikystės Sodas и школа Королевы Морта передают в руки компании Kibirkštis, единственным акционером и руководителем которой является Ландсбергене.

"В августе 2019 года Ландсбергене увеличила уставный капитал компании Kibirkštis до 12,6 млн. евро.

Компания Kibirkštis взяла на себя обязательства на сумму 20 млн. евро – она в течение 20 лет будет арендовать здание школы в столичном районе Кальненай. В этом здании школа и одно отделение детсада откроются с января 2020 года", – сказано в сообщении.

Летом этого года сообщили о том, что в Клайепде было закрыто отделение школы Королевы Морты в Клайпеде, поэтому осталось лишь три отделения. Кстати, в финансовом отчете есть упоминание о 16 детских садах, а сейчас на сайте их всего – 14, 10 в Вильнюсе, два в Каунасе и по одному в Клайпеде и Паневежисе.

На сайте компании есть цены на услуги. Например, за пять полных дней в неделю (4 недели) плата составляет 527 евро (за счет компенсации сумма снижается до 427 евро). Кроме того, при поступлении надо заплатить однократный взнос в размере 420 евро. За второго ребенка плата составляет на 10% меньше, за третьего и др. – на 15% меньше.

Плата за школу Королевы Морты следующая: начальная школа (0–4 класс) стоит 597 евро в месяц, основная (5–8 класс) – 659 евро, а гимназия (9 класс) – 699 евро в месяц. Плюс надо заплатить вступительный взнос в размере 420-480 евро. Некоторые дети могут получить стипендию (скидку на плату).

На сайте компании сказано, что первые выпускники школы появятся в 2023 году.

По данным "Содры", 23 сентября в Vaikystės sodas было 228 работников, средняя зарплата которых "на бумаге" была 847,18 евро (или 564 евро "на руки").

В школе Королевы Морты 23 сентября было 153 работников, их средняя зарплата в сентябре была 1407,13 евро "на бумаге" (около 886 евро "на руки").