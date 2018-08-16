Аудит провели работники отдела внутреннего аудита Минюста Дорита Видалгене, Рената Моркунайте, Раса Казенене и Юргита Купинайте-Беперщ. Весь отчет целиком обществу не был представлен, поскольку сейчас Служба спецрасследований и проводит расследование. Об этом DELFI сказал прокурор Каунасской окружной прокуратуры Валентинас Алекна.

В документе на 60 страницах перечислен целый ряд нарушений и недочетов в деятельности Правенишкской колонии. Немалая часть отчета посвящена вопросу частных и общественных интересов в вопросе коммунального хозяйства.

Аудиторы выяснили, что Правенишкская колония выполняет нехарактерную для такого рода учреждений функцию – организует поставку питьевой воды и теплоэнергии всем потребителям в деревне Правенишкес.

"Выявлено, что эти функции выполняет 21 работник (18,5 ставок), на его зарплаты ежегодно уходит 151 454,98 евро", – сказано в отчете. Отчет также показал, что это убыточная деятельность. Если включить сюда расходы на биотопливо, газ, электроэнергию, другие товары и услуги, а также зарплаты, то расходы на 463 914,31 евро превышают доходы. Эта разница погашается за счет средств из госбюджета, несмотря на то, что это нехарактерная для колонии деятельность.

В отчете сказано, что с 2016 года, когда договор о покупке отопительных услуг был подписан с компанией Prasila, расходы на коммунальные услуги увеличились на 41,5%, а цена за мВт теплоэнергии увеличилась на 14%.

Кроме того, Правенишкская колония 11 апреля 2012 г. сдала Prasila в аренду здание в деревне Правенишкю (ул. Шв. Флорионо, 6), но договор о конкурсе на аренду пропал. Департамент тюрем сейчас расследует щто происшествие. Однако ранее проведенная оценка документов показала, что этот конкурс был проведен незаконно, поскольку не было получено разрешение Департамента тюрем.

Аудиторы рекомендовали расторгнуть соглашение с компанией Prasila.

Государственная комиссия по ценам и энергетическому контролю (ГКЦЭК) указала, что сейчас в Правенишкес проводится внеплановая проверка.

Глава колонии Вайда Швегждене сказала, что госкомпании предприняли ряд действий, чтобы расторгнуть договор об аренде с Prasila, но компания с этим несогласна. По данным Центра регистра, с 2015 года у компании Prasila один акционер – Дарюс Семенас. До этого акции также принадлежали Томасу Улинаускасу и Шарунасу Прескенису.

Семенас сказал DELFI, что не согласен с расторжением договора, поскольку договор законный. Он сказал, что можно лишь гадать, кому на руку было "утерять" документы о конкурсе на аренду. Семенас указал, что в арендованное здание было инвестировано немало средств.

По данным Центра регистра, в 2015 г. доходы от продаж компании Prasilа составили всего 3944 евро, убытки компании составили 6566 евро. А в 2016 г., когда компания стала поставлять услуги колонии, доходы составили 226 068 евро, чистая прибыль – 35 757 евро.

В 2017 году показатели еще больше улучшились: доходы от продаж составили 682 999, а чистая прибыль – 258 951 евро. Семенас сказал DELFI, что основной источник доходов Prasilа - поставки теплоэнергии в Правенишкес.

По данным "Содры", 10 августа в компании Prasila были 4 работника. В июне им платили среднюю зарплату в размере 557,62 евро "на бумаге" (около 470 евро "на руки").

Интересно, что один из работников Prasilа - бывший директор колонии Альфредас Драздис. Он является тестем заместителя директора колонии Арвидаса Станкявичюса. В аудите фамилия Станкявичюса всплывает не раз. Указывается, что он не всегда отмечал наличие конфликта интересов при принятии важных решений.

Указывается, что Станкявичюс не декларировал данные о своей связи с Prasila и Драздисом.

Станкявичюс сказал, что делать какие-то выводы на основе двух эпизодов - некорректно.

В отчете аудита также сказано, что в колонии работают 13 человек, связанных со Станкявичюсом, поэтому он всегда сталкивался с конфликтом инетресов.

Сейчас в декларации Станкявичюса указано, что в колонии работают 5 связанных с ними лиц: теща Альвира Драздене, шурин Виргиниюс Касперас и его жена Рената Касперене, две двоюродных сестры жены Ингриды Вайда Каваляускене и Рамуне Буткявичене.

Станкявичюс сказал, что до 2010 г., когда колонию объединили в одно учреждение, все они работали в разных учреждениях. А сам он тогда еще не работал в колонии.

