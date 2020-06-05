В сообщении АБЛ говорится, что такое решение в ходе внеочередного заседания приняло правление ассоциации, в которую входят руководители банков Danske Bank, Luminor, SEB, Swedbank и Siauliu bankas.
В связи с ограничениями в выполнении своих функций М. Залаторюс попросил временно отменить выполнение им обязанностей президента ассоциации.
В сообщении говорится, что участники банковского сектора "обеспокоены" опубликованной информацией и предъявленными подозрениями президенту АБЛ.
М. Залаторюс был задержан во вторник, правоохранительные органы предъявили ему подозрения в торговле влиянием.
Сам М. Залаторюс в четверг заявил журналистам, что "не совершал никаких преступлений".
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