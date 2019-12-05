Ранее сообщалось, что Грибаускайте купила участок у компании Apyvarta.
Представитель муниципалитета Вильнюсского района Йоланта Гульбинович сказала DELFI, что заявка на асфальтирование 550 м улиц Жямуогю и Драустинё в деревне Байорай поступила еще 29 октября 2018 года. Ее подал уполномоченный компании Apyvarta Робертас Алекса.
"Заявку рассмотрели 10 декабря 2018 года на заседании специальной комиссии", – указала она.
После рассмотрения заявки комиссия решила финансировать 50% стоимости работ.
Общая стоимость работ 450 000 евро", – сказала Гульбинович.
Представитель муниципалитета сказала, что в сентябре 2019 года был подписан договор, в соответствии с которым компания Apyvarta в октябре 2019 года перевела 50% суммы. После получения средств на конкурсной основе был выбран подрядчик и начаты работы.
Староста Авиженяй Михаил Борткевич сказал, что тот факт, что Грибаускайте живет на ул. Жямуогю.
"Инвестор купил участок, поделил на участки поменьше и обратился в муниципалитет, чтобы провести работы в рамках программы наполовину с муниципалитетом. Таких случаев у нас немало. В этом году в программе участвуют жители ул. Мету, они асфальтировали 2 км дороги", – сказал он.
"У нас таких 5 или 6 объектов в этом году", – сказал он DELFI.
Гульбинович напомнила, что с 2012 года жители Вильнюсского района или компании, желающие привести в порядок дорогу, могут обращаться в муниципалитет с просьбой участвовать в этих работах по программе 50х50.
Представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Аушра Рамошкайте сказала DELFI, что муниципалитет Вильнюсского района в 2019 году на асфальтирование ул. Жямуогю средства Программы присмотра за дорогами и из развития не использовались. Между тем на асфальтирование улицы, на которой живет премьер-министр Саулюс Сквернялис, идут средства этой программы.
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