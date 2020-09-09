Арвидас сказал, что в этом году грибов очень много. Он за 3 часа набрал около усадьбы в Пренайском районе столько боровиков, что решил сформировать из них "карту" Литвы.
"Я люблю собирать грибы. Когда я их принес, жена с дочерью предложили сделать из них композицию и тогда сфотографировать", – рассказал мужчина, который собирает грибы уже 50 лет.
Он напомним простую истину - чтобы набрать много боровиков, надо ехать в смешанный лес.
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