Арвидас сказал, что в этом году грибов очень много. Он за 3 часа набрал около усадьбы в Пренайском районе столько боровиков, что решил сформировать из них "карту" Литвы.

"Я люблю собирать грибы. Когда я их принес, жена с дочерью предложили сделать из них композицию и тогда сфотографировать", – рассказал мужчина, который собирает грибы уже 50 лет.

Он напомним простую истину - чтобы набрать много боровиков, надо ехать в смешанный лес.