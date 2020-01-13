Почему Валинскасы пережили кризис и даже подумывали о браке?
"Инга говорила – Барейкис разводится, Йонас Сакалаускас разводится. Чего мы тянем?, – вспоминал Валинскас в передаче "Герои повседневности". – Я пользуюсь старым Hotmailом, старым телефоном Nokia, у меня та же жена. Если придется менять, начну с Валинскене".
53-летний Арунас сегодня смело заявляет – его золотые годы славы не остались в прошлом, они длятся уже несколько десятилетий.
Во время беседы Валинскас смело подсчитал семейный бюджет, сколько стоит жизнь в доме площадью 700 кв. м в столице и не боится назвать свои самые большие гонорары.
У себя дома он редко бывает одинок – они с Ингой живут как в деревне – у них несколько котов, попугаи, собаки, а во дворе пасутся альпаки, которые ждут-не дождутся, когда Арунас угостит их морковкой.
Шоумен не скрывает – такая жизнь стоит недешево, кроме того, дома постоянно работают люди, которых нанимают для уборки, однако заработанные деньги Валинскас успешно инвестировал, поэтому может себе это позволить. На вопрос, может ли он уже вообще не работать, Арунас ответил: "Да".
Шоумен рассказал, сколько ему стоил пост в парламенте. 12 лет назад он с коллегами создал Партию народного возрождения и стал спикером. "2 160 000 литов – столько мне стоила карьера депутата", – сказал он, заметив, что на телевидении он зарабатывает в 10 раз больше, чем зарабатывал в парламенте.
Интервью с Валинскасом на литовском языке можно посмотреть здесь:
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