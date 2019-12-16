Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Кроме того, в тот де день армия заключила с американской компанией Harris Global Communications еще один договор – о приобретении радиостанций более чем на 1,6 млн евро.
"Деньги на договор (меньшей стоимости – BNS) были запланированы. Другой договор является предварительным и сроком на три года. Платежи по заказам этого предварительного договора будут производиться из сэкономленных, неиспользованных средств – незапланированные средства появляются в конце года", – говорится в комментарии, присланном BNS представителем Минобороны Астой Гальдикайте.
Получение первой партии радиостанций намечается во втором квартале следующего года.
"Приобретаемые автомобильные радиостанции Harris будут интегрированы в системы связи по управлению вооружениями подразделений Сухопутных сил и в системы связи бронемашин M113", – говорится в сообщении.
Минобороны утверждает, что армия Литвы уже более 20 лет использовала системы связи английской компании Harris RF communications.
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