Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Кроме того, в тот де день армия заключила с американской компанией Harris Global Communications еще один договор – о приобретении радиостанций более чем на 1,6 млн евро.

"Деньги на договор (меньшей стоимости – BNS) были запланированы. Другой договор является предварительным и сроком на три года. Платежи по заказам этого предварительного договора будут производиться из сэкономленных, неиспользованных средств – незапланированные средства появляются в конце года", – говорится в комментарии, присланном BNS представителем Минобороны Астой Гальдикайте.

Получение первой партии радиостанций намечается во втором квартале следующего года.

"Приобретаемые автомобильные радиостанции Harris будут интегрированы в системы связи по управлению вооружениями подразделений Сухопутных сил и в системы связи бронемашин M113", – говорится в сообщении.

Минобороны утверждает, что армия Литвы уже более 20 лет использовала системы связи английской компании Harris RF communications.