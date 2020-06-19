Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии системы ПВО

"С приходом этих систем усилена защита воздушного пространства Литвы, продолжает усиления сдерживания. Объединяя все компоненты ПВО в единое целое, мы сможем достичь хорошего результата, который заставит потенциальных противников переосмыслить свои намерения, а нам это придаст больше безопасности и предоставит больше свободы действий", - сказал для пресс-релиза главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

NASAMS – самая широко используемая система ПВО средней дальности в государствах НАТО, она используется и для защиты Белого дома.

Как утверждают ВС, приобретенная система - новейшая. Системы NASAMS третьего поколения сейчас находятся на вооружении только в армиях Литвы и страны-производителя систем - Норвегии.

В связи с приобретением этой системы модернизирована и используемая сейчас в ВС Литвы система ПВО ближней дальности RBS-70.

Обе системы будут интегрированы в единый щит ПВО Литвы.

Подготовка специалистов для работы с новой системой в соответствии с разработанными ВС Норвегии и заводом Kongsberg Defence & Aerospace методикой и программами уже началась в конце прошлого года в Норвегии.

Дальнейшая подготовка будет осуществляться в Литве, где норвежские специалисты продолжат работу в самом Батальоне ПВО. Планируется, что до 2021 года будет завершена подготовка персонала и начата интеграция вооружения в единую систему ПВО НАТО.