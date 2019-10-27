Конкурс на закупку шлемов стартовал в марте этого года и в нем приняли участие поставщики из Испании, Великобритании, Хорватии, Украины, Болгарии и Литвы.
Контракт с хорватским поставщиком Šeštan-Bush и литовской компанией Army Supply, действующей в рамках соглашения о совместной деятельности, был подписан 18 октября.
Договор действует три года.
В течение этого периода армия приобретет до 11,4 тыс. шлемов, цена одного - 204 евро.
"Товар будет доставлен в течение пяти месяцев с момента размещения заказа. Планируется, что к марту 2020 года будет поставлено 3 тысячи шлемов. Купленные шлемы предназначены для военнослужащих Вооруженных сил Литвы", - отмечается в комментарии BNS.
В прошлом году армия также подписала одногодичный контракт с тем же поставщиком на покупку шлемов, но в то время было куплено 2,8 тысяч шлемов. Цена единицы составляла 220 евро.
Подчеркивается, что солдатский шлем является одним из основных и наиболее важных инструментов, который может защитить жизнь как в районе боевых действий, так и в ежедневных тренировках, а также во время боевых учений.
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