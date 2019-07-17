В документах на покупку говорится, что судно должно быть спроектировано и построено так, чтобы прослужило минимум 30 лет.

Судну предстоит собирать разлившуюся в море нефть, оно также будет оснащено оборудованием для ее обнаружения, на нем должно быть смонтировано оборудование для поисково-спасательных задач, позволяющее обнаруживать объекты ночью, прожекторы. На судне также можно будет оказывать первую помощь.

Судно должно быть оснащено как минимум двумя водяными пушками, которые позволят гасить пожары на других судах, а также оборудованием для буксировки.

На судне должна быть также предусмотрена барокамера.

ВС объявили о закупке на этой неделе, конверты с предложениями участников конкурса планируется вскрыть 19 августа.

Министерство обороны ранее сообщало, что подписать договор с победителем конкурса – судостроительной компанией планируется в декабре 2019 года, а завершить проект – в 2022 году.

Планируется, что проект будет финансироваться на средства фондов структурной помощи Евросоюза 2014-2020 годов.

Новое судно ВС заменит спасательное судно Sakiai постройки 1986 года.