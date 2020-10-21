Армии Литвы переданы еще 142 новых грузовика Unimog

Как сообщается, с учетом этой партии ВС получили в общей сложности 340 таких грузовиков.
Произведенные на германском предприятии Daimler AG грузовики приобретены на основании подписанного в 2015 году договора стоимостью 70 млн евро.
Закупка осуществлена совместно с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам, это, отмечает Минобороны, позволило снизить цену единицы техники.
"Агентство НАТО, собирая данные о потребностях всех государств НАТО, может осуществлять закупки в больших количествах, а это позволило заметно снизить цену одной единицы", – сказал для пресс-релиза директор Агентства по оборонным ресурсам Сигитас Дзекунскас.
Как утверждает министерство, удалось сэкономить в общей сложности 18 млн евро.
Как сообщает Минобороны, с учетом потребности в грузовиках намечается продлить договор и купить дополнительно еще 42 грузовика Unimog.
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