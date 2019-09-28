Армии Литвы передано 110 новых грузовиков Unimog U5000, сообщило в пятницу Министерство обороны.
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В соответствии с заключенным в 2015 году соглашением с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам, намечается в общей сложности приобрести 340 пятитонных грузовиков, выпущенных германской компанией Daimler AG.

Армия Литвы уже получила 88 грузовиков такого типа.

"Агентство НАТО, собирая данные о потребностях из всех государств НАТО, может осуществлять закупки в больших количествах, а это позволяет заметно снизить цену одной единицы", – сказал для пресс-релиза директор Агентства по оборонным ресурсам Сигитас Дзекунскас.

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Как сообщает производитель, эти грузовики надежны и служат исключительно долго. В договоре с производителем предусмотрена логистическая поддержка во время эксплуатации первых 15-и грузовиков.

Производитель также предоставляет специализированные инструменты, оборудование для тестирования и другие гарантии.

Как сообщает Минобороны, общая стоимость договора – около 70 млн евро. Остальные 142 грузовика производитель Daimler AG обязался доставить в Литву в 2020–2021 годах.

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