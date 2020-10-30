Документ о передаче в пятницу подписали представители Минобороны и производителя ПЗРК - норвежской компании Kongsberg. После его подписания Литва стала полноправным владельцем ПЗРК.
Системы ПВО были доставлены в Литву в июне, в сентябре состоялись первые испытания их элементов на проходивших в Литве международных учениях Tobruq Legacy 2020 ("Наследие Тобрука - 2020").
По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, ПВО - один из важнейших факторов, позволяющих обеспечить прибытие союзников в регион в случае необходимости.
"С NASAMS мы приобрели укомплектованную и интегрированную мощность ПВО средней дальности, которого нам до этой поры недоставало. Тем самым мы частично заполнили один из самых больших пробелов в обороне страны - ПВО", - сказал министр для пресс-релиза.
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