Документ о передаче в пятницу подписали представители Минобороны и производителя ПЗРК - норвежской компании Kongsberg. После его подписания Литва стала полноправным владельцем ПЗРК.

Системы ПВО были доставлены в Литву в июне, в сентябре состоялись первые испытания их элементов на проходивших в Литве международных учениях Tobruq Legacy 2020 ("Наследие Тобрука - 2020").

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, ПВО - один из важнейших факторов, позволяющих обеспечить прибытие союзников в регион в случае необходимости.

"С NASAMS мы приобрели укомплектованную и интегрированную мощность ПВО средней дальности, которого нам до этой поры недоставало. Тем самым мы частично заполнили один из самых больших пробелов в обороне страны - ПВО", - сказал министр для пресс-релиза.