Меморандум о передаче документов подписали послы Литвы, Латвии и Эстонии в ООН и представители BATUN.
До этого времени архивы хранились в Нью-Йорке усилиями латвийской эмигрантской диаспоры. В июле архивы будут доставлен в Ригу где ученые и общественность смогут поближе познакомиться с деятельностью BATUN, говорится в сообщении.
Истоки движения BATUN уходят в шестидесятые года, когда по инициативе председателя Комитета за независимость Литвы Антанаса Мажейки и почетного председателя – монсиньора Йонаса Балкунаса 13 ноября 1965 года в Мэдисон-сквер-гарден на митинг против оккупации Балтийских стран собралось около 14 тысяч литовцев, латышей и эстонцев.
Формально организация BATUN была создана в 1966 году. Это движение эмигрантов из Литвы, Латвии и Эстонии, целью которого были независимость стран Балтии и их членство в ООН.
В годы оккупации BATUN поднимала вопрос независимости стран Балтии в ООН, осуждала пакт Молотова-Риббентропа.
"К такому нельзя привыкнуть": ссыльный историк из Литвы ищет могилы жертв ГУЛАГа
Почему почетный гражданин Корткеросского района Коми,...
Архивы организации эмигрантов из стран Балтии открываются для общества
Архивы организации балтийских эмигрантов BATUN ( Baltic Appeal...
Апелляционный суд Литвы признал Пукаса виновным в сексуальных домогательствах
Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в пятницу признал...
Полиция Литвы начинает специальный рейд – усиленное внимание будут уделять ряду нарушений (1)
С 14 июня литовская полиция начинается проводить...
Жара в Литве сказалась на всех сферах жизни: останавливаются поезда, плавятся дороги, не хватает воды (4)
Жара в Литве сначала радовала жителей, но по мере того...
TOP новостей
Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор (7)
Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель...
Сталин умер, Сталин жив: Литва вспоминает начало массовых выселений (112)
Сегодня Литва в очередной раз отмечает День траура и...
"К такому нельзя привыкнуть": ссыльный историк из Литвы ищет могилы жертв ГУЛАГа
Почему почетный гражданин Корткеросского района Коми,...
В Литве отмечается День траура и надежды (13)
В Литве в пятницу отмечается День траура и надежды,...
Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться (83)
Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще...