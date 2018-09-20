Архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас надеется, что предстоящему в выходные визиту папы римского в Литву не помешает прогнозируемое ухудшение погоды.
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

"Самая большая забота для людей - это погода. Все озабочены - будет дождь или нет", - сказал журналистам в Вильнюсе в четверг председатель Литовской архиепископской конференции.

"Желаю не терять надежды, желаю молиться за хорошую погоду, но не бояться ее", добавил он.

Понтифик в субботу посетит Вильнюс, а в воскресенье - Каунас.

Синоптики прогнозируют, что в субботу в Литве заметно похолодает - до 16 градусов, а в первой половине дня ожидаются дожди. Кратковременные дожди ожидаются и во второй половине дня.

В воскресенье утром в Каунасе тоже возможны дожди, после обеда синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха в Каунасе будет плюс 15-16 градусов.

"Температура точно не должна меняться, а дождь (…) может затянуться и дольше, чем прогнозируется сейчас", - сказала BNS синоптик Эдита Гячайте.

Архиепископ Каунасский Лёнгинас Вирбалас сказал, что на встречи с папой прибудет большая часть духовенства, поэтому изменится время традиционных воскресных богослужений.

"Воскресные богослужения состоятся или в субботу вечером, или в воскресенье вечером. Днем все приглашаются непосредственно туда, где будет молиться Святой отец", - сказал Л. Вирбалас.

После Литвы понтифик посетит Латвию и Эстонию.

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