На эти и другие вопросы литовской аудитории ответили представитель Православной церкви Украины по связям с общественностью, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) и священник Киевского Свято-Михайловского собора, военный капеллан 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергий Дмитриев.

Дискуссия "Украина на трудном пути к свободе", организованная Форумом диалога и сотрудничества им. Ежи Гедройца, прошла 7 мая в Литовской национальной библиотеке им.Мартинаса Мажвидаса.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий отметил, что избирательная кампания, проведённая командой Владимира Зеленского, была совершенно необычной с точки зрения политических кампаний.

"Избранный президент фактически не проводил классической компании, то есть не было поездок по стране, не было пресс-конференций, не было круглых столов и так далее. Это была информационная кампания совершенно другого типа. Очень значительную роль сыграло то, что избранный президент был совершенно не известен как политик и таким образом воспринимался как контрфигура по отношению ко всему политикуму. Разные категории избирателей могли наполнять его политическую форму в своём мнении собственным содержанием", – отметил священник.

Именно эта данная Владимиром Зеленским возможность широкой аудитории, по мнению архиепископа Евстратия, и стала причиной высокого процента проголосовавших за шоумена на выборах президента Украины. Целью и успехом политической стратегии команды Зеленского священник считает победу на выборах, между тем каким избирательным смыслом будет заполнена политическая форма Зеленского не знает на 100% ни он сам, ни члены его команды: им было известно, против чего голосовал избиратель, теперь же на избранном президенте лежит большая ответственность по реализации "совершенно разных" чаяний жителей Донбасса и Львовской области.

"В отличие от многих стран постсоветского пространства, у нас всё-таки уже будет шестой президент. В соседней с нами и с вами стране пока что – первый и единственный президент, и в обозримом будущем никаких намёков на то, что что-то изменится, нет. Для постсоветского пространства, кроме государств Балтии, мирная передача власти вследствие выборов - это скорее исключение, чем правило", – отметил архиепископ Евстратий.

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса © Facebook

Очень важным священник считает то, как в течение следующих шести месяцев до парламентских выборов будет продолжаться политический процесс, и как общество и государство сможет противостоять новому витку российской агрессии.

"Я абсолютно уверен, что это обязательно будет. Путин воспринимает демократию как слабость. Для него механизмы демократии – это что-то противоестественное, и поэтому любое проявление демократии, сменяемости власти – для него это возможность [сделать] то, что он сделал в конце 2013-го – 2014-ом году. На 2015 год [в Кремле] готовили максимально жесткий сценарий переизбрания Януковича с целью его полной делегитимизации в глазах общества и демократического мира, чтобы он был вынужден сидеть на российских штыках, на российской поддержке. Просто им пришлось в спешном порядке реализовать этот сценарий на год раньше", – пояснил архиепископ.

Между тем сейчас украинское общество, по мнению священника, очень сильно изменилось: появились серьёзные внутренние силы, которые ни в какой форме не примут никаких компромиссов с агрессором. Накануне выборов Владимира Зеленского упрекали в высказанном им намерении договориться "где-то посередине" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы закончить войну на Донбассе. Однако, по мнению архиерея ПЦУ, это не имеет никакого значения, потому что после выборов "происходит корректировка желаемого с возможным".

"Все прекрасно понимают: субъектности у тех, кто формально считается властями в Донецке и Луганске, на самом деле нет совершенно никакой. Это просто картонные фигуры, и сама Россия это показала. Обе так называемые республики возглавляет Путин и люди, которым он поручил непосредственно от его имени курировать эти проекты, и поэтому вести переговоры с теми, кто сидит в Донецке и Луганске, никакого практического смысла не имеет", – заявил священник.

Военный капеллан 30-ой отдельной механизированной бригады священник Сергий Дмитриев отметил, что в Вооружённых силах Украины за Владимира Зеленского голосовали либо молодые люди, либо офицеры, пришедшие в армию после 2016 года. Боевые офицеры, прошедшие бои 2014-2015 гг., голосовали за Петра Порошенко.

"Я вернулся с Донбасса шесть дней назад. В Бахмуте к нам подошла бабушка и сказала по-украински: "Сынки, простите нам за то, что мы выбрали этого Зеленского, потому что мне стыдно смотреть вам в глаза". Причём военные, которые её встретили, за него и голосовали", – рассказал Сергий Дмитриев.

Впрочем, этим плюрализм в политических вкусах украинских военнослужащих не исчерпывался: по словам священника, даже в 30-ой ОМБР 25 человек проголосовали за пророссийских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула. Ответственное демократическое общество в Украине растёт. Среди адептов Зеленского много патриотичных людей, однако это люди не активные. Активная же часть украинского общества готова сопротивляться.

"Мне не важно, кто будет президентом. Важно, какой буду я", – подчеркнул капеллан.

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса © Facebook

По мнению архиепископа Евстратия, избирательная кампания в Украине показала, что в обществе откровенно пророссийские, прокремлевские настроения не воспринимаются, и реванша под кремлевскими девизами и идеями в украинском обществе быть не может.

"Президентская должность обязывает смотреть на события с точки зрения независимой Украины. Украинское общество это очень хорошо показало: человека, который оказался совершенно не способен быть президентом независимой Украины, оно отправило в командировку в Ростов, – заявил архиепископ. – Сталин понять так и не смог, как Британия могла после победы во Второй мировой войне выгнать с должности премьер-министра Черчилля: он выиграл войну, а Британия отправляет его на пенсию. Для для него это было непонятно. А люди просто хотели мира. Объективно другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора, изгнать его с украинской земли, не существует".

В подписанном Владимиром Путиным указе о выдаче паспортов Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины военный капеллан 30-ой ОМБР ВСУ Сергий Дмитриев видит осуществление так называемого "грузинского сценария":

"Людям сначала выдали паспорта, а потом стали их "защищать". Возможно, что скопление артиллерийской техники в Луганске - это подготовка в ближайшее время создать конфликтную ситуацию, пользуясь случаем перехода власти в Украине", – сказал священник.

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса © Facebook

Капеллан посетовал на отсутствие чётких заявлений правительства Украины по этому поводу, фиксации нарушений в правовом поле. Впрочем, недостаток ясности проявляется и во многих других ситуациях.

"Пару лет назад в Службе безопасности Украины мы проводили встречу с родственниками заложников, находящихся на Донбассе в плену у террористов, – рассказал Сергий Дмитриев. – Одна из матерей говорит: "А почему вы не объявите войну?". В ответ на это я высказал мысль, что мы имеем дело с ядерной державой, которая на протяжении последних пятнадцати лет целенаправленно готовилась к наступательным военным действиям, обновляла военную технику, идеологически готовила к этому население.

С другой стороны, была совершенно деморализованная армия. Старая военная доктрина предусматривала, что единственная возможность военных действий для Украины - это с Запада. И если в тех условиях, когда приходилось обувь, одежду, еду доставлять волонтерским способом, мы смогли остановить ту машину, которая готовилась к этому годами, то уже после всего этого (естественно, начать открытую войну Россия может всегда – градус идиотизма или сумасшествия там сложно предугадать) цена этой войны будет очень высокой. Защитить то, что уже есть, и не дать врагу продвинуться дальше украинская армия и в моральном, и в военном отношении готова".