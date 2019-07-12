Археологи нашли основания двух колонн Большой Вильнюсской синагоги, стоявшей в Старом городе, сообщила в пятницу столичная мэрия.
Archeologai atrado du Vilniaus Didžiosios sinagogos kolonų pagrindus
© Saulius Žiūra

Эти колонны являются важной частью бимы, с которой раввин обычно читает Тору и ведет молебен. Увидеть эти находки можно будет в следующую среду.

"Мы обнаружили одну из двух самых святых мест здания. Ранее эти колонные достигали 9 метров. Открытое место особенное – именно здесь во время молитвы стоял раввин", – цитируются в пресс-релизе слова руководителя археологических раскопок Джона Селигмана.

При проведении раскопок были обнаружены выбитые на камне надписи с ссылками на Ветхий завет, ранее они находились рядом с бимой. В одной из надписей упоминаются люди и цитируется Книги Бытия, в другой - строки из религиозных песнопений.

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Археологические раскопки на месте комплекса Большой Вильнюсской синагоги продлятся до 19 июля. Затем их результаты будут представлены вильнюсцам и гостям столицы, будут проведены экскурсии.

Большая синагога в Вильнюсе была одним из важнейших еврейских центров с конца XVI века до начала Второй мировой войны. Тогда Вильнюс называли Северным Иерусалимом из-за его значимости для еврейской культуры.

Нацисты сожгли синагогу, а уже полуразрушенную синагогу в пятидесятые годы сровнял с землей советский режим, на ее месте был построен двухэтажный кирпичный детский сад, впоследствии там обосновалась начальная школа.

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