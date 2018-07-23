Археолог Юстинас Рачас сообщил BNS, что важной целью является уточнить границы периметра бывшей Большой синагоги, двора, продолжить исследование комплекса ритуальных бань - микв. В прошлом году археологи уже завершили исследование одной из бань, обнаружили лестницу, один угол синагоги.

"В центре Большой синагоги была так называемая бима - четыре огромные колонны и возвышение. Это самая сакральная часть синагоги. Будем стремиться к открытию именно этого места, посмотрим, что осталось", - сказал Ю. Рачас.

Сейчас открыта уже исследованная в прошлом году миква и угол синагоги, оставшиеся исследования, в том числе и внутри здания, археологи намерены завершить до конца этой недели.

Все упомянутые объекты находятся в бывшем подземном этаже храма - археологи надеются, что когда в советские годы синагога была сравнена с землей, а на ее месте построили школу, важнейший подземный этаж остался по сути нетронутым.

Ранее, Вильнюсская мэрия заявила, что после завершения исследований, будет представлено наследие Большой Вильнюсской синагоги, позднее в порядок будет приведена и территория вокруг.

Прошлым летом сохранившиеся фрагменты синагоги и общинных строений изучали ученые из США и Израиля - значение синагоги для еврейской общины они сравнили со значением Ватикана для католического мира. Они также предложили Литве открыть часть сохранившихся фрагментов и выставлять их для зарубежных туристов, однако не поддержали идею восстановления самой синагоги.

Каменная синагога в барочно-ренессансном стиле была построена в XVII веке на месте деревянной. Вокруг синагоги многие годы формировался центр еврейской жизни, здесь размещались 12 маленьких синагог, предназначенных для обучения и комплекс микв. В 1903 году между Большой синагогой и улицей Жиду (Еврейской улицей) была построена Страшунская раввинская библиотека.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для еврейской культуры называли "Северным Иерусалимом".

Во время Второй мировой войны Большая синагога и прочие здания комплекса были сильно повреждены. В 1955–1957 годах остатки зданий сравняли с землей. В 1964 году на территории бывшей Большой синагоги был построен кирпичный детский сад.