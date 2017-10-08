"Только что был найден железный нож – так завершились двухнедельные раскопки на Билёняйском кургане. Эта ступенчатая гора в виде пирамиды, которая хорошо видна со старого Жемайтийского шоссе, давно привлекала внимание археологов. Предполагали, что именно там мог находиться замок Пиленай.

Летом американские ученые установили, что на площадке кургана, вероятно, есть немалый культурный слой, поэтому за работу принялись археологи клайпедского университета. Им на помощь пришла и Билёняйская община.

"Цель была довольно скромной – посмотреть, какого периода это курган, есть ли какие-то данные, которые могут подтвердить или опровергнуть предположение, что там мог находиться замок Пиленай. А мы нашли целый, так скажем, сгоревший, достаточно хорошо законсервированный жемайтийский замок. Вероятнее всего, XIV в.", – рассказал старший научный сотрудник Клайпедского университета Гинтаутас Забела.

Остатки замка найдены на глубине в один метр. В верхнем слое была обнаружена металлическая застежка того периода, осколки керамики, шило.

"Только шило XIII-XIV в. было вот таким, скрученным как сверло. Все время шило было таким, как сейчас - с заостренным концом. А это шило очень подходит для установления даты, поскольку оно не может быть ни более ранним, ни более поздним, поскольку тогда таким шило не делали", – сказал Забела.

Были также обнаружены обгоревшие кости, зерно, немалый слой сгоревших вещей подтверждает, что стоявший здесь замок был сожжен.

"В Литве найдено не много курганов с остатками сгоревшего зерна. Всего в Литве несколько, а в Жемайтии - это первый. И здесь очень мощный слой сгоревших остатков, кажется, что замок был сожжен", – сказал археолог.

Согласно историческим данным, холодной зимой 1336 г., когда армия Тевтонского ордена напала на Пиленай, в котором находился князь Маргирис, защитники замка сожгли замок и сами погибли в огне. До сих пор точно не известно, где находился замок Пиленай, однако один факт неоспорим – он находился в Жемайтии.

Археологические находки еще будут исследовать специалисты. Однако, по словам Забелы, они собрали столько данных, что будет сложно опровергнуть, что это не Пиленай.