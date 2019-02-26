А. Палецкис находится в заключении с октября прошлого года.

Правоохрана в декабре прошлого года сообщила о проведении расследования относительно вероятного шпионажа в пользу России, в котором подозрения предъявлены неназванной "целой сети лиц", в том числе и бывшему лидеру Социалистического народного фронта А. Палецкису.

Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис ранее говорил, что деятельность подозреваемых в шпионаже на российские разведывательные ведомства "была нацелена на самые уязвимые места общества, в число которых входит и так называемое "дело 13 января 1991 года".

В 2012 году А. Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики. Так суд расценил произнесенные им в 2010 году слова: "А кто был 13 января у (теле)башни? О, как сейчас выясняется, свои стреляли в своих".

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт и его бывший руководитель А. Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла Социалистический народный фронт расположенной к России политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.