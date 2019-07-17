Большую часть муниципального жилья сдают работникам мэрии или служащим подчиненным ей компаний, бывшим членам горсовета, соратникам мэра Дарюса Ясайтиса – как минимум 5 арендаторов это лица, связанные с соцдемами, которые управляют Нерингой.
По данным LRT, всего мэрии принадлежат 74 квартиры, 18 из них - социальное жилье, несмотря на то, что в очереди на получение социального жилья стоят 56 человек.
Жители платят мэрии за аренду 25-165 евро в месяц. Например, член горсовета соцдем Ричардас Кичатовас потом сдает эту квартиру за 70-120 евро в сутки, непереизбранный в горсовет соцдем Саулюс Густайнис сам платит за жилье 25 евро в месяц, а сдает его за 50–110 евро в сутки. Социал-демократ Аушра Верболене, которая раньше работала в дирекции Национального парка Куршской косы, сдает жилье за 130 евро в сутки.
Мэрия указала, что арендаторы получили право на такую деятельность. Однако Соцмин критикует такое положение и обратился к представителю правительства Клайпедского округа, в муниципалитет и к лидерам соцдемов.
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