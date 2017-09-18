Такое случается, поскольку по закону и ратифицированной в Литве конвенции ни один ребенок не может остаться без жилья. А арендодатели в таких случаях иногда даже вынуждены содержать такие семьи, платить за воду и электроэнергию, которые они использовали.

Однако семьи признают, что ситуация понемногу меняется, появляются дружелюбные арендодатели, хотя до сих пор найти жилье семьям с детьми непросто.

Довиле, у которой есть двухлетняя дочка, далеко не сразу смогла найти квартиру. Семья жила в Норвегии, но когда появился ребенок, они решили воспитывать его в Литве.

"Моя дочь маленькая, ей уже время посещать детский сад, вот мы решили вернуться. Мы хотели, чтобы дочь ходила в литовский садик, говорил на своем языке. Муж долго искал жилье, чаще всего ему отказывали, узнав, что в семье есть ребенок.

Иногда выкручивались, говоря, что квартира на пятом этаже, поэтому будет неудобно носить коляску. Но для нас это не проблема. Были всякие отговорки, видно было, что люди не хотят", – вспоминает довиле.

Семье удалось найти квартиру: "Я так поняла, им долго не удавалось найти арендаторов. Мы сразу должны были дать большой залог, еще до того как заселились заплатили 700 евро - и это без платы за посредничество.

Конечно, были также договоренности о возмещении ущерба, который может нанести ребенок. Мы счастливы, поскольку хозяева хорошие и мы к ним хорошо относимся, но сейчас нам в этой квартире уже тесно, поэтому мы ищем другое жилье", – рассказала женщина, которая с семьей прожила в арендуемой квартире полгода.

"А сейчас, например, мы позвонили по объявлению, квартиру сдают за 360 евро, но хозяин узнал, что у нас ребенок и сказал, что цена будет 380 евро. почему? Нам ответили, что дети рисуют на стенах, ездят дома на велосипедах, но ведь дети бывают разные, одни спокойные, другие активные", – рассказла Довиле.

Но она заметила, что людей подкупает искренность.

Мама Рената рассказала, что с двухлетним ребенком квартиру искала меньше месяца, но это стоило немало усилий.

"Мы звонили владельцам квартир, но когда говорили, что у нас двухлетний ребенок, нам отвечали, что не хотят нас принимать:, - рассказала она.

Женщина признала, что не раз ей говорили, что семьи с детьми не подходят, а иногда даже просто клали трубку, прекращая разговор.

"Наконец, нам удалось найти женщину, которая искала именно семью с детьми. Мы арендовали двухкомнатную квартиру, и рады этому", – сказала она.

Мамы предполагают, что это от того, что семью с детьми сложно выселить даже в случае ее неплатежеспособности.

"Судебная практика показывает, чем заканчиваются реальные ситуации, когда такое происходит. Я не видела ни одного дела, в котором было бы указано, какого возраста должен быть ребенок, чтобы его нельзя было выселить, я не видела и обязательного требования декларации места жительства в арендуемой квартире", – сказала юрист Рита Вестерте.

Однако, по ее мнению, если ребенку будет 16 лет, то суд это обстоятельство должен учесть. То, что ни один несовершеннолетний ребенок не может быть оставлен без жилья, минимальных средств к существованию и опеки гарантирует конвенция ООН и законы Литвы.

Юрист отметила, что такая ситуация - большая проблема, поскольку арендаторам сложно найти жилье, а арендодатели боятся стать заложниками в своей недвижимости. Она отметила, что порой арендодатели за свой счет оплачивают коммунальные услуги.