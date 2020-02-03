Многие молодые люди на определенном этапе жизни арендовали жилье совместно с другими - как знакомыми, так и незнакомыми. Витауте из Вильнюса рассказала DELFI, что она пережила как минимум "неловкие" ощущения.

"Это был не первый опыт совместного проживания, однако это был первый такой опыт в Литве и последний, когда я жила с парой", – сказала девушка.

По словам Витауте, пара казалась приятной, общительной: "Было о чем с ними вечером поговорить".

"Все общие места были заставлены их вещами. Во всех шкафчиках их вещи. Живешь и чувствуешь себя как гость. И это как бы логично, ведь они живут вместе уже не первый год", – заметила Витауте.

"У них была своя комната, у меня своя. Еще была гостиная. Но наши комнаты объединял общий балкон. Он был застеклен, поэтому летом и я и они держали дверь на балкон открытой, поэтому звуки передавались беспрепятственно.

Был вечер, я собиралась идти спать. Я долго готовлюсь ко сну, около 40 мин провожу в ванной. Однако в тот вечер я со всем быстро управилась, минут за 15. Возвращаюсь, слышу звуки из их комнаты, какие, наверное, не стоит рассказывать", - поделилась неловким моментом Витауте.

Похожую историю DELFI рассказала Моника из Вильнюса. По ее словам, сначала жизнь трех девушек была спокойной: уютные вечера, какао, фильмы. Но потом одна из девушек завела молодого человека.

"Мы жили втроем. Раз в неделю вместе смотрели фильмы вечером, пили какао. Это длилось полгода", – рассказала Моника.

По ее словам, потом все изменилось. Однажды она задержалась на работе, вернулась поздно. Открыла дверь, видит - повсюду разбросана одежда.

"Я рассердилась, думала, кто-то из девушек перебирал вещи в шкафу и не унес их на стирку. Подхожу к комнате этой девушки и слышу звуки, которые подробно описывать не стоит", – рассказала Моника.

Но этим все не закончилось. Молодой человек стал заглядывать чаще, чаще оставался ночевать. Нередко парочка не закрывала дверь ночью. Монике все это надоело и она решила переехать. На этот раз она сняла отдельную квартиру.

Представитель агентства Capital Smart Юстинас Вайтекус сказал, что в Вильнюсе жилье чаще всего арендуют люди 25-35 лет: молодежь, которая начала работать, студенты, люди, которые намерены переехать в другой город или страну, молодые семьи, пары и т.д.

Арендуют жилье и те, кто не может получить ипотечный кредит или строит свой дом.

"В Вильнюсе доминирует небольшое по площади жилье. Чаще всего люди выбирают 3-комнатную квартиру площадью 50 кв. м или 2-комнатную – около 40 кв. м, 1-комнатную – 25 кв. м. Мы заметили, что изменились потребности к инфраструктуре. Один из важных моментов сейчас - наличие парковки", – сказал Вайтекус.

Он сказал, что люди, которые арендуют жилье совместно, редко обращаются в агентство, обычно ищут его самостоятельно.

Брокер агентства Capital Kaunas Ева Мейлуте сказала, что в Каунасе студенты без проблем могут арендовать жилье совместно, поскольку все решает цена. Литовские студенты без проблем арендуют жилье и со студентами-иностранцами.

По ее словам, студенты обычно арендуют жилье, когда приезжают учиться в другой город. Обычно они ищут дешевые варианты рядом с центром или университетом.