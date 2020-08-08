Рута в этом году решила посадить арбузы в своей усадьбе за Кармелавой.

"Когда в группе на фейсбуке я увидела, какой урожай арбузов люди получают в Литве, решила попробовать. Узнать, как и что делать, было несложно – просто следишь за записями в группе на фейсбуке, там пишут, когда замачивать семена, когда сажать. Главное, руководствоваться опытом уже бывалых садоводов и не изобретать велосипед", – считает Рута.

Она купила семена арбузов шести сортов.

"Я сталкивалась со всеми проблемами, какие только могли быть. Узнала, что в этом году самое плохое для арбузов лето, растения болели грибковыми инфекциями. Я ни на что не надеялась, но уже 3 июля появился первый арбузик. Вчера мы его как раз сорвали – 8 кг, это в Литве такой вырос, на песке, земля у нас плохая, карьер рядом. Оказывается, арбузам песок нравится", – рассказала Рута.

"Из 24 семян выросло 12 крепких растений. Сейчас на них завязалось 20 плодов, они растут. Уже сейчас вижу, что есть они, который будет больше 8 кг", – радуется Рута.

Дайва из Каунасского района рассказала, что купила семена арбуза в магазине 4 года назад. Тогда у нее выросло 6 арбузов, а в этом - больше 40. Она рассказала, что арбузы плохо растут в теплице, зато на улицe вырастают большие и вкусные.