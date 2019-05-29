В 2018 году исследование показало, что практику прошли 60% молодежи.
Молодежь считает, что практика дает опыт работы (84% участников опроса), дает возможность ближе познакомиться с будущей профессией (78%), дает возможность испытать себя на предмет правильного выбора специальности (63%).
Только примерно треть (35%) участников опроса считает практику хорошей возможностью познакомиться с работодателем. Однако 58% молодых людей не только хотели бы во время практики познакомиться с работодателем, но и получить предложение о работе.
Опыт банка SEB показал, что практиканты, хорошо зарекомендовавшие себя, нередко получают предложение остаться в компании, рассказал член правления SEB Вайдас Жагунис.
По данным банка SEB, треть молодежи считает, что они достойны зарплаты в 500–800 евро "на бумаге", 37% считают, что за их навыки и способности им полагается зарплата в 800–1200 евро, а 15% - выше 1200 евро.
4 из 10 молодых людей в ближайшие 5 лет надеются на зарплату выше средней (сейчас 961,7 евро) и хотели бы получать 1000-1500 евро. 23,5% прогнозируют, что будут получать 1500-2000 евро в месяц. Около 17% надеются на зарплату больше 2000 евро "на руки". 18% рассчитывают на зарплату до 1000 евро.
"Исследование проводят третий год подряд. Оно показывает, что ожидания молодого поколения хорошие − молодежь надеется на быстрый рост своих доходов, эти амбиции приветствуются. Остается надеяться, что они идут в ногу с их опытом и навыками", – заметил Жагунис.
В опросе банка SEB участвовали 1956 клиентов банка SEB в возрасте 18–25 лет.
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