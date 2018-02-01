Во время исследовательского полета удалось зафиксировать, как с высоты птичьего полета выглядит Шилутская мэрия и ее окрестности. Фотографии распространила Служба охраны госграницы.

Именно по просьбе Шилутской мэрии для выполнения такой миссии на взморье отправили вертолет СОГГ Eurocopter 135.

Его пилоты осмотрели скопления льда в дельте Немана, затопленные территории Русне.

В последние дни в этом районе значительно повысился уровень воды, что осложнило жизнь местных жителей.