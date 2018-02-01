С пограничного вертолета 31 января были сделаны снимки. на них запечатлены охваченные паводком территории на взморье и скопление льда на реке Неман. Виды впечатляют.
© VSAT

Во время исследовательского полета удалось зафиксировать, как с высоты птичьего полета выглядит Шилутская мэрия и ее окрестности. Фотографии распространила Служба охраны госграницы.

Именно по просьбе Шилутской мэрии для выполнения такой миссии на взморье отправили вертолет СОГГ Eurocopter 135.

Его пилоты осмотрели скопления льда в дельте Немана, затопленные территории Русне.

В последние дни в этом районе значительно повысился уровень воды, что осложнило жизнь местных жителей.

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