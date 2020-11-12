Апелляционный суд завершил рассмотрение дела 13 января

Суд начал рассматривать это дело в середине сентября, в целом состоялось 12 заседаний.

Судейская коллегия, сформированная из Эрнестаса Римшялиса, Эгидии Тамошюнене, Эрнесты Монтвидене, планирует объявить решение 15 марта 2021 года.

"Поскольку для аргументированного процессуального решения потребуется больше времени, чем обычно, и не только по причине большого объема (почти 800 тонн), множества участников процесса (67 осужденных, их защищали 134 адвоката и прочие), по причине объема установленных по делу обстоятельств и их разнообразия, но и связи с поднимаемыми в деле особо сложными вопросами, требующими тщательного анализа применения правовых актов. И прокуроры, и адвокаты требуют пересмотреть по существу и заново оценить фактические обстоятельства дела", – говорится в сообщении суда.

В апелляционном порядке по делу в целом получена 61 апелляционная жалоба, решение суда первичной инстанции оспаривают и осужденные, и прокуроры, и 59 пострадавших с гражданскими исками.

Адвокаты, представляющие осужденных, стремятся к оправданию подзащитных, между тем, прокуроры требуют ужесточения наказаний и их переквалификации, а также взыскать более 11 млн евро имущественной компенсации солидарно, со всех осужденных. Этот ущерб включает в себя лечение пострадавших, установку мемориалов и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Супруга погибшего в январских событиях Аполинараса Юозаса Повилайтиса Она и сын Робертас подали гражданские иски о возмещении неимущественного ущерба на 270 тыс. евро.

Коллегия судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) в конце марта прошлого года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет.

Основная часть других осужденных граждан России, Беларуси и Украины осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказываются их выдавать.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. Он скончался в феврале этого года. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

В проходивших заседаниях участвовал единственный из осужденных в марте прошлого года Вильнюсским окружным судом по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях гражданин России Юрий Мель. Мужчина, получивший 7 лет лишения свободы, был задержан в Литве в 2014 году.

На суде он признал, что в январе 1991 года был в одном из танков, штурмовавших Вильнюсскую телебашню. Он утверждает, что по приказу командира полка из танка были даны три холостых выстрела.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Автор Маргирис Мейлутис