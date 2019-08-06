Апелляционный суд рассмотрел жалобу подозреваемого в шпионаже Палецкиса

В середине июля Каунасский окружной суд еще раз продлил срок ареста А. Палецкиса на три месяца, он находится под стражей с октября 2018 года.

Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная "сеть лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Адвокат А. Палецкиса Альгис Петрулис сообщил BNS, что аргументы Каунасского окружного суда и прокуратуры, на основе которых применяется арест, являются нелогичными.

"Основывается на том, что он знает много языков, является полиглотом, поэтому может легко интегрироваться в другом государстве, жить и быть в нем. Я считаю, что это нелогично", – сказал юрист.

По его словам, А. Палецкис не намерен скрываться от правоохраны.

"Более того, как он, так и его брат являются публичными лицами", –сказал адвокат.

Расследующая дело прокурор Вилма Видугирене сообщила BNS, что в деле достаточно данных в пользу того, что А. Палецкис "может сбежать и скрыться от сотрудников досудебного расследования и суда".

"Прочие меры пресечения не обеспечат возможность участия лица в процессах", – сказала прокурор и не комментировала мотивы более детально.

По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

Неделю назад близкие и адвокат А. Палецкиса сообщили об ухудшении здоровья подозреваемого.

Адвокат сказал, что врачи выписали политику витамины, были проведены исследования, однако он все еще слишком худой.

"Его рост 188 (сантиметров), он весит 60 килограммов. Это ненормально", – сказал адвокат.

О проведении досудебного расследования прокуратура сообщила в декабре прошлого года и до сих пор не предоставляет никакой информации по делу.

А. Петрулис отметил, что А. Паляцкис дает показания и считает, что подозрения в его адрес "совершенно несправедливы и выдуманы".

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.

Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.

Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.

Вильнюсский окружной суд рассматривал дело о событиях 13 января 1991 года и в этом году приговорил 67 граждан России, Беларуси и Украины к срокам заключения от 4 до 14 лет.

Российские правоохранительные органы возбудили дела против литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января.