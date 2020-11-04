Как сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Вильма Будене, судьи, рассмотревшие прошение, акцентировали, что весной прошлого года Мель, вскоре после того, как Вильнюсский окружной суд назначил ему срок лишения свободы на семь лет, сам выразил желание отбыть это наказание.

"Прошение, поданное адвокатом в ходе апелляционного процесса, о смягчении меры пресечения, следует отклонить, поскольку осужденный Мель отбывает наказание в виде лишения свободы по собственному желанию, и в этом смысле не является задержанным", – отметили судьи.

Адвокаты Меля подали прошение о смягчении меры пресечения на минувшей неделе, во время заседания по делу о событиях 13-ого января. Они хотели, чтобы осужденному были назначены одна или несколько смягченных мер, и отмечали, что для дальнейшего ареста нет оснований.

Прокуроры не выступали против такой просьбы. В апелляционном деле они требуют продлить срок лишения свободы осужденного еще на три года, а Мель просит оправдать его или смягчить назначенное наказание.

Гражданин России Мель задержан в Литве в марте 2014 года при пересечении границы.

Весной прошлого года Вильнюсский окружной суд (ВОС) приговорил его к семи годам лишения свободы за участие в январских событиях 1991 года в Вильнюсе. После перехода дела в АСЛ Мель по-прежнему ожидает решения под арестом.

Сам обвиняемый признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.

АСЛ приступил к рассмотрению дела 13 января в середине сентября.

В деле поступила 31 апелляционная жалоба - решение суда первой инстанции обжаловали прокуроры, потерпевшие и адвокаты, представляющие 59 осужденных.

Адвокаты добиваются оправдания осужденных, тогда как прокуроры просят ужесточить наказания и переквалифицировать преступные деяния а также возместить материальный ущерб на сумму более 11 млн евро.

Коллегия судей ВОС в конце марта прошлого года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.