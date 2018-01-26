Апелляционный суд Литвы завершил рассмотрение жалоб осужденных за шпионаж

Почти через полтора месяца - 9 марта - коллегия из трех судей объявит, обоснованно ли назначены длительные сроки лишения свободы осужденным в деле о шпионаже.

Рассмотрение дела в апелляционном порядке проходило с июля. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому детали не сообщаются.

Шяуляйский окружной суд (ШОС) приговорил россиянина Сергея Моисеенко к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за шпионаж, незаконное распоряжение большим количеством боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат. Бывшего офицера Авиабазы ВВС Литвы, капитана Сергея Пушина за шпионаж суд приговорил к пяти годам лишения свободы.

Оба они обжаловали вынесенный в феврале прошлого года приговор суда. С. Пушин просит смягчить наказание до трех лет, а С. Моисеенко просит его оправдать, потому что он якобы не совершал преступного деяния, имеющего признаки преступления. Если эта просьба не будет удовлетворена, россиянин просит хотя бы смягчить наказание.

Между тем Генпрокуратура согласна с вердиктом в деле о шпионаже и просит оставить его в силе, а обе жалобы отклонить как необоснованные.

Как было установлено ШОС, С. Пушин собрал и передал С. Моисеенко за период с 2012 года до конца 2014 года информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы и копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров Авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом "секретно" и составляла служебную тайну.