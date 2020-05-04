Апелляционный суд Литвы вновь перенес начало рассмотрения о событиях 13 января 1991 года

Рассмотрение дела, которое должно было начаться 26 апреля, было перенесено на 6 мая, а затем на 27 мая.

"Из-за объявленного карантина Апелляционный суд Литвы не сможет начать рассмотрение дела о событиях 13 января, которое было намечено на 6 мая", – сообщила BNS представитель суда Вилма Буденене.

По ее словам, по причине особо большого количества участников – в нем участвуют 67 осужденных, более ста адвокатов, а само дело вызывает большой интерес общественности и СМИ – суд в данный момент не может его рассматривать.

Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

Большинство обвиняемых были осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

По делу подана 61 апелляционная жалоба. Приговор суда первой инстанции обжаловали осужденные, их защитники, прокуроры, пострадавшие и гражданские истцы.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.