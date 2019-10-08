Апелляционный суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник смягчил наказание бывшим военным, шпионившим в пользу России.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Шяуляйский окружной суд (ШОС) приговорил Юрия Миронова и Казимираса Рупшиса к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы каждого, однако АСЛ смягчил наказания для Ю. Миронова до четырех лет, а К. Рупшису – до четырех лет и шести месяцев.

Судья АСЛ Юстас Намавичюс сказал, что наказания смягчены после отмены части решения окружного суда о том, что осужденные действовали в составе организованной группировки.

"(Суд – BNS) снял признак организованной группировки, мотивировал тем, что зарубежная разведывательная организация и так является организованной", – сказал BNS прокурор Редас Савицкас.

Статьи по теме:
Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России  (3)
Шпионившие в пользу России лица осуждены более чем на 4 года тюрьмы  (8)

Он сказал, что по этой причине не нужно дополнительно инкриминировать организованную группу.

По словам прокурора, Ю. Миронов признан помощником в шпионаже, а К. Рупшис остался основным шпионом.

Один из осужденных до задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы под Шяуляй, а второй был уже военным запаса.

Оба осужденных признали вину во время рассмотрения дела.

Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.

Статьи по теме:

В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России (288)

В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам...

Общество

Кароблис: на оборону в следующем году намечается выделить 2% ВВП (8)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник...

Апелляционный суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник смягчил...

На парламентских выборах 2020 года у проживающих за рубежом литовцев будет отдельный избирательный округ

На предстоящих в октябре следующего года парламентских...

В Лаздийском районе на кладбище общественные работы выполняли нетрезвые мужчины (11)

На кладбище в деревню Крикштоняй (Лаздийский район)...

Съемочная группа искала кенгуру даже с прибором ночного видения, но тщетно (2)

8 октября утром в Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте,...

TOP новостей

В Вильнюсе установят больше 30 радаров, которые действуют в обоих направлениях (22)

Вильнюсские водители заметили, что в городе есть...

В торговых центрах Литвы вместо бумажных появляются электронные ценники – это скажется на ценах (33)

Торговые сети, действующие на территории Литвы...

Детали налога на недвижимость в Литве: имущество семьи стоимостью 200 000 евро налогом не облагается (6)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что налог...

Какие налоги предлагают расширить, какие акцизы хотят повышать и что может подорожать в Литве? (37)

Министерство финансов Литвы в следующем году...

Последний день Дворца профсоюзов в Вильнюсе (38)

9 октября в Вильнюсе начнутся работы по сносу Дворца...