Апелляционный суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным

Шяуляйский окружной суд (ШОС) приговорил Юрия Миронова и Казимираса Рупшиса к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы каждого, однако АСЛ смягчил наказания для Ю. Миронова до четырех лет, а К. Рупшису – до четырех лет и шести месяцев.
Судья АСЛ Юстас Намавичюс сказал, что наказания смягчены после отмены части решения окружного суда о том, что осужденные действовали в составе организованной группировки.
"(Суд – BNS) снял признак организованной группировки, мотивировал тем, что зарубежная разведывательная организация и так является организованной", – сказал BNS прокурор Редас Савицкас.
Он сказал, что по этой причине не нужно дополнительно инкриминировать организованную группу.
По словам прокурора, Ю. Миронов признан помощником в шпионаже, а К. Рупшис остался основным шпионом.
Один из осужденных до задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы под Шяуляй, а второй был уже военным запаса.
Оба осужденных признали вину во время рассмотрения дела.
Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.
Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.
Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.
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