Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России

В среду Литовский апелляционный суд (ЛАС) приступил к рассмотрению дела бывших военных, осужденных за шпионаж в пользу России.
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Решение суда более низкой инстанции обжаловал один из осужденных, он просит о смягчении наказания.

В июне этого года Шяуляйский окружной суд признал двух лиц виновными в шпионаже в пользу России и наказал их реальными сроками лишения свободы в четыре года и девять месяцев.

"Мы обжалуем, поскольку не было организованной группы и соответственно наказание должно сократиться", – сказал BNS адвокат осужденного Адомас Лювинскас.

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Он также сообщил, что если будет изменена квалификация преступления, то должен измениться и избранный срок заключения.

Прокурор Редас Савицкас просил отклонить жалобу.

Дело рассматривается на закрытых заседаниях.

Обвинения предъявлены двум лицам. Один из них до задержания работал на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другой - уже вышел в запас.

Оба осужденных признали свою вину.

Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже.

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