Апелляционный суд Литвы приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России

"Сегодня состоялось первое заседание, началось рассмотрение дела. Во время заседания решались процессуальные вопросы", – информировала BNS представитель суда Вилма Буденене.

Следующее заседание в деле намечено на сентябрь.

Р. Шешель в апреле был осужден Клайпедским окружным судом на семь лет лишения свободы за то, что собирал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

Во время рассмотрения дела судом первой инстанции он вину не признал.