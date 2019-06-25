Апелляционный суд Литвы приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина Романа Шешеля.
Lietuvos apeliacinis teismas
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня состоялось первое заседание, началось рассмотрение дела. Во время заседания решались процессуальные вопросы", – информировала BNS представитель суда Вилма Буденене.

Следующее заседание в деле намечено на сентябрь.

Р. Шешель в апреле был осужден Клайпедским окружным судом на семь лет лишения свободы за то, что собирал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

Во время рассмотрения дела судом первой инстанции он вину не признал.

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