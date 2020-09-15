Апелляционный суд Литвы приступил к рассмотрению дела о событиях 13 января 1991 года

Аудитория, вмещающая несколько сотен человек, была избрана для рассмотрения дела по рекомендациям специалистов здравоохранения, связанным с превенцией распространения коронавируса.

Дело должны были открыть в марте, однако из-за карантинных требований его рассмотрение было отложено, шел поиск помещения, которое бы могло вмещать сотни пострадавших, осужденных, их адвокатов, представителей общественности и СМИ.

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По делу в целом получена 61 апелляционная жалоба, решение суда первичной инстанции оспаривают и осужденные, и прокуроры, и пострадавшие с гражданскими истцами. До 15 декабря по делу намечено 20 заседаний.

Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

Прокуроры просят продлить наказание Ю. Меля еще на три года и осудить его в целом на десять лет лишения свободы.

В апелляционной жалобе прокуроры также просят переквалифицировать наказание по обвинениям в действиях в составе организованной группы, а не в составе группы сообщников. По их мнению, это должно оцениваться как отягчающее обстоятельство.

Основываясь на этом том, они просят ужесточить наказания для основной части осужденных.

У суда также просят взыскать более 11 млн евро имущественной компенсации солидарно, со всех осужденных. Этот ущерб включает в себя лечение пострадавших, установку мемориалов и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Э. Римшялис во вторник сообщил, что адвокаты почти всех осужденных просят оправдать подзащитных, а часть – освободить от ответственности в связи с истечением срока давности. Освободить от наказания по причине срока давности и участия в процессе просят и защитники Ю. Меля.

Защитники, представляющие осужденных, также оспаривают фактические обстоятельства дела – в целом оспаривают участие в событиях, отмечают, что имело место участие лишь в части событий, в которых не был нанесен ущерб гражданскому населению, либо указывают на обстоятельства, которые должны освободить их от ответственности, поясняется, что военные использовали физическое насилие только как самозащиту.

Ставятся под сомнение и правовые аспекты решения – адвокаты доказывают, что судить следует давших приказы высших представителей военной власти, таких, как глава ССР Михаил Горбачев, а не обычных офицеров.

Осужденные считают, что военное подразделение не может считаться преступной группировкой, а нападение на стратегические объекты не может считаться военными преступлениями.

Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.