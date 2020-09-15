Апелляционный суд Литвы приступает к рассмотрению дела о событиях 13 января 1991 года

Аудитория, вмещающая несколько сотен человек, была избрана для рассмотрения дела по рекомендациям специалистов здравоохранения, связанным с превенцией распространения коронавируса.

Дело должны были открыть в марте, однако из-за карантинных требований его рассмотрение было отложено, шел поиск помещения, которое бы могло вмещать сотни пострадавших, осужденных, их адвокатов, представителей общественности и СМИ.

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По делу в целом получена 61 апелляционная жалоба, решение суда первичной инстанции оспаривают и осужденные, и прокуроры, и пострадавшие с гражданскими истцами. До 15 декабря по делу намечено 20 заседаний.

Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.