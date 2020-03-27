Апелляционный суд Литвы перенёс слушание по делу 13 января на май

Первое заседание суда по этому резонансному делу должно было состояться в четверг, но было отменено из-за угрозы коронавируса и правил карантина.

АСЛ сообщил, что первое заседание суда по этому делу перенесено на 6 мая.

"Сейчас не ясно, как будут развиваться события в Литве и сколько будет продолжаться карантин, поэтому запланированное на 6 мая заседание суда состоится, если ситуация в Литве изменится и в заседании суда сможет участвовать большое число участников процесса", – сказал судья АСЛ, председатель судейской коллегии по этому делу Эрнестас Римшялис.

В период карантина литовские суды рассматривают только те дела, в которых возможен письменный процесс, решаются вопросы о мерах пресечения, изъятия ребёнка из небезопасного окружения и другие неотложные вопросы.

Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

По делу подана 61 апелляционная жалоба. Приговор суда первой инстанции обжаловали и осужденные, их защитники, прокуроры, пострадавшие и гражданские истцы.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.