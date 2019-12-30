"Наконец-то премьер-министр сказал "Б" и стал во всех отношениях похож на Карбаускиса (или Гражулиса) (...) Так сотни тысяч людей, которые законно голосуют за Союз отечества-Христианских демократов Литвы, объявлены антигосударственными жителями.

Что к этому можно прибавить? Ничего. Такое высокомерие и несдержанность, унижение оппозиции ведут к полному политическому банкротству. Действительно ли соцдемам нужен такой союзник спустя 9,5 месяцев?", – вопрошал в фейсбуке Анушаускас.

Напомним, что Сквернялис в интервью tv3.lt назвал СО-ХДЛ антигосударственной партией. Он сказал, что эта политическая сила действует вопреки интересам Литвы.

"Вы скажите, когда она действовала в интересах страны? Она делает все, что в конечном итоге направлено против государства или общества. Людей довели до нищеты, были приняты разные решения, в результате которых финансовое бремя взвалили не на одно десятилетие, были приняты непонятные решения", – сказал tv3.lt Сквернялис.