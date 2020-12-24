Антирекорд заболеваемости коронавирусом в Литве: 3799 новых случаев

По данным на 24 декабря, в Литве за сутки выздоровели 4572 человека. С начала пандемии коронавирусом заболели 123 889 человек, 61 553 человека болеют до сих пор, выздоровели – 60 559.
С начала пандемии от коронавируса скончались 1186 человек, 591 больной скончался по иным причинам.
В общей сложности в Литве было сделано 1 559 023 теста на коронавирус.
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