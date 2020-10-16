О чем говорят в социальных сетях:

“Это не тест на Covid. Его не существует! Мы "тестируем" на 2 вещи: на вашу покорность на добровольное вмешательство в ваше тело и на предлог для нахождения фрагментов от предыдущих простуд, а НЕ от Ковида-19. Это посягательство опасно! Эта информация исходит от моих коллег-врачей. Доступ к мозгу осуществляется через нос. Тест имеет другую цель, чем та, о которой говорят продавцы лекарств! Введение тестового стержня глубоко в нос вызывает повреждение гематоэнцефалического барьера, а также может повредить эндокринные железы (например, гипофиз). Вот почему тестирование причиняет такую боль! Цель этого глубокого нарушения состоит в том, чтобы сломать барьер и создать вход в мозг для каждой инфекции”, - эти откровения сообщает некая “практикующая медсестра с передовой”, которая пожелала остаться анонимной.

Антинаучные слухи: тест на коронавирус может оказать разрушительное влияние на мозг © Ekrano nuotr.

Антинаучные слухи: тест на коронавирус может оказать разрушительное влияние на мозг © Ekrano nuotr.

Статьи по теме: Миф: тестирование на коронавирус повреждает мозг

Приводим комментарий настоящего врача, к которому мы обратились с просьбой прокомментировать сообщения об опасности тестирования на коронавирус. Ими снова начали делится пользователи социальных сетей.

"В некоторых случаях носовые раковины могут иметь чуть-чуть другую форму и во время забора пробы ватная палочка с тампоном может их задеть, что вызовет дискомфорт или даже боль. Также в носовой полости много чувствительных нервных окончаний, которые болезненно реагируют на внешнее вмешательство", - комментирует ru.Delfi.lt Марк Борковски, глава службы скорой помощи вильнюсского района.

Врач напоминает, что головной мозг человека - одно из самых защищенных мест в нашем теле, его прикрывают кости черепной коробки.

"Толщина кости черепной коробки в этом месте может достигать от одного до трех миллиметров. Заявления, что при помощи ватной палочки можно проникнуть из носовой полости в полость черепа, где находится мозг, не стоят бумаги, на которой написаны", – продолжает Марк Борковски.

Также врач обращает внимание на то, что палочка с ватным тампоном для мазка не может ни уничтожить, ни ослабить гематоэнцефалический барьер, ни каким-то иным образом оказать негативное влияние на иммунитет.

"Палочки, которые используются медицинским персоналом для тестирования, обработаны соответствующим образом и являются стерильными, так что утверждения о том, что таким образом в организм могут попасть вирусы или бактерии, является ложью. Наши личные вирусы и бактерии при ношении маски не в состоянии навредить ни гематоэнцефалическому барьеру, ни, тем более, головному мозгу", – подводит итоги эксперт.

Тестирование на коронавирус

Тесты, которые выявляют наличие вируса на момент их проведения, очень важны - они помогают установить цепочки заражения, найти людей, контактировавших с носителем вируса, поместить их в карантин и изолировать распространителя инфекции. Серологические тесты важны, в первую очередь, для эпидемиологов: они позволяют установить, сколько человек уже бессимптомно переболели, и примерно оценить период, необходимый для формирования коллективного иммунитета. Это помогает политикам принимать правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Кроме того, эти тесты дают возможность понять, насколько эффективна вакцина.

Мозг и гематоэнцефалический барьер в безопасности

У мозга много уровней защиты. Первым и наиболее очевидным является череп, а внутри него мозг заключен в защитную мембрану и жидкость. Внутри кровеносных сосудов, выстилающих мозг, гематоэнцефалический барьер представляет собой плотно упакованный слой клеток, который не позволяет молекулам, циркулирующим в крови, проникать в мозг, при этом пропуская такие вещества, как кислород и питательные вещества.

Палочка для тампона, вставленная в нос, должна пробить несколько слоев ткани и просверлить кость в кровеносные сосуды, чтобы достичь гематоэнцефалического барьера.

Доктор Лиз Култхард, член комитета Британской ассоциации нейробиологов (BNA), о проникновении при помощи палочки для мазка через гематоэнцефалический барьер сказала вот что: "Мазок не может достичь гематоэнцефалического барьера без значительной силы, которая разрушает несколько слоев ткани и кости. В нашей неврологической практике мы не наблюдали каких-либо осложнений от мазков для Covid".

Источник:

Coronavirus tests: Swabs don't damage the brain and other claims fact-checked; bbc.com

Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать; dw.com

Fact check: Coronavirus tests do not cause brain damage or plant substances on the brain; in.reuters.com

Nasal swab used for COVID-19 testing does not reach the brain; healthfeedback.org

Fact check: No, the COVID-19 nasal test doesn't swab the blood-brain barrier; eu.usatoday.com