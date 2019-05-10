Антициклон покидает Литву, в выходные прогнозируют летнее тепло

Облака сильных осадков не принесут. Только днем во многих районах возможны небольшие дожди, местами с грозами. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.
В субботу над Литвой установится зона низкого давления. Она будет формировать облака, накапливать влагу. Ночью дождевые облака не будут активными, поэтому небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем кратковременные дожди разной степени интенсивности распространятся по всей стране. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Ночью будет 5-10, днем до 15-20 градусов тепла, только у моря будет всего 12-14 градусов выше нуля.
В воскресенье ночью будет сухо, но прохладно. Вероятность осадков невелика. Температура составит 3-8 градусов тепла. Днем почти во всех районах пройдет приятный дождь. Воздух прогреется до 17-22, на взморье до 12-14 градусов тепла.
В первые дни новой недели погода практически не изменится. Время от времени будут идти небольшие дожди. Ночью будет около 10, днем около 20 градусов тепла.
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