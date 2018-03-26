Горячие холодные парни

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Балтийский регион в Европе выделяется как активно пьющий (имеется в виду весь континент, а не только ЕС). В 2016 году среднестатистический житель Литвы старше 15 лет выпил 18,2 литра чистого алкоголя, что считается абсолютным мировым рекордом. Эстония находится на 11-м месте с показателем 12,8 л./чел., Латвия — на 14-й позиции с показателем в 12,4 л./чел. Меньше всего среди стран Европы пьют в Турции и Македонии. Больше всего — в Беларуси, Молдавии, России и Румынии. Средний показатель по европейскому региону — 10,3 л./чел. Для сравнения: в Африке на каждого жителя приходится по 6 литров чистого алкоголя, в мусульманских странах Восточного Средиземноморья — всего 0,7 литра.

Зависимость от горячительных напитков негативно влияет на здоровье населения Балтии. Согласно данным аналитического портала worldlifeexpectancy.com, самый высокий показатель смертности из-за алкоголя зафиксирован в Эстонии (в расчет берутся болезни, вызванные зависимостью, летальные ДТП, суициды и т.д.) — 22,03 случая на 100 тысяч жителей. Литва находится на втором месте в антирейтинге (14,77), Латвия — на восьмом (9,41). Как утверждает ВОЗ, риск умереть от связанных с алкоголем причин в странах Восточной Европы в 7 раз выше, нежели в Средиземноморье.

В начале декабря прошлого года министры здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии договорились стремиться к сокращению потребления алкоголя и табака, а также поддерживать здоровое питание. Впрочем, пока каждая из стран Балтии проводит собственную политику по искоренению у населения зависимости.

Эстония: просто очень дорого

Правительство Эстонии сразу сделало акцент на повышении акцизных налогов. За последние два года ставку пересматривали несколько раз. По сравнению с Латвией, эстонская ставка акциза на крепкий алкоголь выше в полтора раза, на пиво — в 2,5 раза. В итоге возникла заметная разница в конечных ценах для потребителей: сейчас бутылку импортного пива в Эстонии можно купить примерно за 1,40 евро, в Латвии — за 1 евро.

Реакция эстонского населения была вполне логичной — люди начали закупаться в Латвии. Число тех, кто специально ездил в Латвию за спиртным, за год — с 2016 по 2017 год — выросло более чем в 2,5 раза. Более трети "алкотуристов" совершили шесть и более поездок в год. Считается, что сейчас примерно треть выпиваемого в Эстонии алкоголя привозится из Латвии. В эстонском Союзе производителей и импортеров алкоголя прогнозируют, что в этом году потенциал роста приграничной торговли составит 23%. Это означает, что примерно 3,5 млн литров крепкого алкоголя эстонцы купят в Латвии, сообщает портал rus.err.ee.

Настроения жителей Эстонии лучше всего иллюстрирует громкая акция, приуроченная к 100-летию независимости страны: за спиртным в Латвию отправились сотни эстонцев. Причем это выглядело как общественная позиция.

Чаще всего за крепкими напитками в Латвию ездят жители Южной и Западной Эстонии. Самые активные — люди среднего возраста и молодежь. Среднестатистический покупатель приобрел в Латвии в прошлом году 18 литров водки или 93 литра пива, а 34% покупателей в возрасте от 18 до 29 лет в среднем тратили за одну поездку более 500 евро, сообщает Postimees со ссылкой на данные Эстонского института конъюнктуры.

В результате у людей появились запасы — в среднем 28 литров пива и 6 литров водки. Треть опрошенных полагают, что из-за наличия запасов они стали больше пить.

Удорожание алкоголя нашло отражение и в показателях развития туриндустрии — гости из Скандинавских стран, особенно Финляндии, которые ранее нередко приезжали в Эстонию ради дешевой выпивки, сейчас все чаще устремляются в Латвию. В провинции пострадал мелкий бизнес. В прошлом году в районе южной границы Эстонии закрылись почти 40 маленьких магазинов.

По оценке эстонских производителей алкоголя, к концу 2018 года госбюджет недосчитается примерно 43,3 млн. евро в виде акцизов и налога с оборота. Потери были уже и в 2017-м. По предварительным прогнозам эстонского министерства финансов, сборы акцизов с алкоголя за 2017 год составят 222 млн. евро, что на 29 млн. меньше, чем годом ранее.

С учетом всех негативных последствий новой налоговой политики в правительстве Эстонии начались дискуссии о том, чтобы отложить запланированное на 2019 год очередное повышение акцизов.

Литва: без рекламы и при свете солнца

Литовские власти оказались более креативными в вопросе укрощения зеленого змия. Помимо повышения акцизов (последнее состоялось в марте 2017-го), был принят пакет различных мер, в том числе достаточно радикальных. С 1 января 2018 года в Литве повышен возраст, с которого можно приобретать алкоголь, — с 18 до 20 лет. Кроме того, кассиров и продавцов обязали проверять документы у лиц, которые выглядят младше 25 лет. Если покупатель не предъявит документ, продавец может отказать ему в продаже.

Изменилось также время продажи горячительных напитков — если раньше в Литве, как и в Латвии, алкоголь продавался с 8:00 до 22:00, то уже три месяца действует новый график: с понедельника по субботу купить алкоголь можно с 10:00 до 20:00, по воскресеньям — с 10:00 до 15:00. Ограничение времени продажи алкоголя касается не только магазинов, но и баров и ресторанов. В случае нарушения штраф грозит не только продавцу, но и клиенту.

Дополнительные ограничения введены на рекламу спиртного — теперь она фактически полностью запрещена. По просьбам распространителей печатной продукции исключения обещают сделать для иностранной прессы — сейчас литовским распространителям иностранных СМИ приходится вырывать и заклеивать рекламу.

Еще одно новшество, которое обсуждает правительство Литвы, — использование алкозамка (прибора, который не позволяет запуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения алкотестера). Министерство транспорта и коммуникаций уже подготовило поправки к закону "О безопасности дорожного движения", которые разрешат применение алкоблокираторов на машинах нарушителей. Прибор будут устанавливать на время — как альтернативное наказание, вместо денежного штрафа или лишения прав.

Драконовские меры вызвали логичные последствия — литовцы тоже начали совершать набеги на приграничные латвийские магазины. Выпускники литовских школ задумались о проведении выпускных вечеров в латвийских кафе и клубах (в родной стране раскупорить в день окончания школы бутылку шампанского им запрещает закон). Возрос поток литовских туристов, которые отправляются в Латвию на выходные. Латвийские туристические фирмы, как пишут местные СМИ, проявляют в стране небывалую активность.

Резкие изменения коснулись бюджета Литвы. За первые два месяца этого года сборы акцизов от продажи алкоголя в стране сократились на 50,3 млн. евро или на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная налоговая инспекция.

Латвия: бизнес на алкотуристах

Латвия — основной бенефициар всебалтийской борьбы за трезвость. Больше всего выиграли маленькие городки на границе с Эстонией — Валка, Апе, Руйиена и Айнажи. По словам мэра Валки Вентса Армандса Крауклиса, благодаря алкотуризму в городе появилось около 30 новых рабочих мест, 80% подоходного налога от которых поступает в казну самоуправления. Видимые изменения почувствовали заведения общепита и маленькие магазинчики города, пишет Rus.delfi.ee.

В Апе в местный алкогольный магазин из-за наплыва покупателей пришлось нанять четырех новых работников, в городе также открыли новый зоомагазин и обувной магазин. Ранее власти Апе тщетно пытались привлечь в город торговцев бензином и открыть в Апе заправку, но никто не хотел рисковать. Когда начались поездки эстонцев за покупками, интерес к строительству бензоколонки появился у двух предприятий. За последний год на латвийско-эстонской границе открылось несколько крупных алкогольных торговых центров.

В 2017 году доходы латвийского бюджета от акцизного налога выросли на 43 млн. евро, то есть на 5,3%, достигнув 907 млн. евро. Министерство финансов не скрывает, что одной из причин роста стала разница в налоговых ставках с соседними странами.

С марта 2018 года ставка акцизного налога на алкоголь в Латвии была повышена: для крепких алкогольных напитков на 15,2%, для вина на 18%, для пива на 51%. Однако конечные цены на спиртное до сих пор заметно ниже, чем в Литве и Эстонии. Впрочем, со временем Латвия может лишиться своего преимущества. Следующий пересмотр акцизов запланирован на 1 марта 2019 года, еще один — на 1 марта 2020 года.

По мнению Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, столь стремительное удорожание с учетом низкой платежеспособности жителей может привести к развитию нелегального рынка, что создаст угрозу для здоровья и даже жизни латвийцев. Как отмечает ассоциация, в прошлом году латвийская отрасль производства алкоголя выросла на 15%, хотя объем местного потребления сократился на полтора процента.