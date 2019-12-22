По словам синоптика, декабрь был очень пасмурным и незимним.

"В воскресенье должен идти дождь, местами будет идти очень сильный дождь. Возможно, только кое-где в Жемайтии, на взморье, осадков не будет, или будет идти моросящий дождь" – сказала синоптик.

Местами ожидается туман. Температура воздуха составит 2-6 градусов тепла.

В понедельник, а также 24 и 25 декабря погода будет примерно такой же. Будет облачно, местами будут идти сильные, местами незначительные дожди. Температура ночью составит 1-5, днем 3-6 градусов тепла. Ветер по-прежнему будет слабым.

"Можно порадоваться лишь тому, что Сочельник будет теплым, хоть и дождливым", – сказала Марцинонене.

"В первый день Рождества погода будет неплохой, осадков будет меньше, но погода будет облачной. Воздух прогреется до 7 градусов. Со второй половине недели ожидается похолодание.

По ночам прогнозируют мокрый снег, днем дождь со снегом, но нельзя сказать, что это будет характерная для зимы погода, скорее как в ноябре. Никакого сильного похолодания не будет, но ветер будет дуть северный", – сказала в передаче на DELFI синоптик.