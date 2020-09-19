Англия литовцев больше не привлекает: заработать 1400 евро можно и в другой стране

В передаче "Денежные дела" представитель компании Emigra Агне Буреке рассказала, что после Brexit сократилось количество желающих туда уехать.

"Все началось с Brexit. Люди боялись ехать, не знали, что их там ждет, на каких условиях они там смогут остаться, нужны ли дополнительные разрешения и т.д. Поэтому люди стали искать другие варианты. Сейчас популярностью пользуются Германия и Голландия, другие страны ЕС", – рассказала она.

По словам Бурейке, после объявления о Brexit сократилось и количество предложений.

Она заметила, что в других странах ЕС зарплаты могут конкурировать с английскими.

"Мы оцениваем неквалифицированные позиции – фабрики, склады, гостиничный сектор. Тут зарплаты составляют 1200-1400 евро в месяц. Все зависит от работодателя, к которому едешь, одни платят "на руки" 1400 евро и дают бесплатное жилье. У других 1200 "на руки" плюс надо платить за жилье. Разные возможности", – сказала Бурейке.

"Летом есть желающие уехать на заработки, зимой перед праздниками никто не хочет ехать, хотят провести праздники в Литве. Коронавирус исказил всю статистику, поэтому сложно сказать, что будет в ближайшее время. Некоторые люди боятся уезжать из Литвы, поскольку не знают, смогут ли вернуться, а те, кто находится там, решают оставаться там, не ехать в Литву, а другие, наоборот - хотят в Литву.

В сентябре было больше желающих уехать. Кто хотел, провел лето с семьей, проводил детей в школу – сейчас ищет работу за границей, но все равно людей меньше, думаю, это последствие коронавируса, ведь действуют разговоры о возможном карантине, самоизоляции. Поэтому люди воздерживаются от поездок", – сказала Бурейке.

Она заметила, что работники по-прежнему нужны, зарплаты им не снижают.

"Трудно прогнозировать, что будет. Прогнозы необязательно сбываются. Я думаю, все стабилизируется. Пройдут последствия Covid-19, когда люди будут себя чувствовать уверенно, смогут ехать, думаю, тогда все встанет на свои места, люди снова поедут за границу", – продолжила Бурейке.