Великобритания рассматривает возможность увеличить свое военное присутствие в странах Балтии с целью сдерживания России, сообщила в пятницу прибывшая в Клайпеду глава оборонного ведомства Великобритании Пенни Мордонт.
© Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos nuotr.

"Месседж Соединенного Королевства – что мы находимся здесь, что мы намерены находиться здесь долго, что мы намерены делать больше", – сказала П. Мордонт BNS.

Она посетила крупнейшие за сто лет военные учения Великобритании на Балтике и сказала, что союзники находятся в полной готовности в условиях нарастающей агрессивности России.

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"Мы демонстрируем единство и готовность. Россия становится все категоричнее; мы видим, что она дислоцирует больше вооруженных сил и нового оружия, мы также представляем себе, какие сценарии могут складываться в будущем", – сказала П. Мордонт на пресс-конференции.

По ее словам, Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) под командованием англичан повышают готовность к осуществлению всевозможных миссий.

"Во время этих учений мы наблюдали крупнейшее дислоцирование Королевских вооруженных сил (ВС) на Балтике за последние более чем 100 лет", – сказала П. Мордонт.

"Это улучшает нашу способность приспосабливаться, дислоцировать более 10 тыс. человек для всевозможных миссий – автономно или при участии в операциях НАТО", – добавила она.

П. Мордонт встретилась в Клайпеде с министрами обороны и главнокомандующими ВС Балтийских и Северных стран, которые создают ОЭС.

Эти силы с мая проводят на Балтике учения, в которых участвует 3000 военнослужащих и 17 кораблей.

Великобритания также осуществляет командование международным батальоном НАТО в Эстонии, она дислоцировала в этой стране около 900 своих военных.

В других недавно завершившихся международных учениях сухопутных сил Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Литве участвовало около 120 английских военнослужащих с вертолетами Apache.

"Мы стремимся сделать больше. Один из вопросов, который мы обсжудали на наших сегодняшних встречах – ускорение ритма нашей деятельности – учений, но также вопрос регулярного патрулирования, а также то, какие ресурсы мы с этим свяжем", – сказала П. Мордонт.

"Конечно, мы хотим сделать больше при помощи таких инициатив, как ОЭС, но и при помощи других инициатив в правительстве Великобритании, а также в других департаментах, чтобы повысить безопасность и устойчивость в странах Балтии и во всем регионе", – сказала глава английского оборонного ведомства.

"Мы изменили свои бюджеты, чтобы больше сконцентрироваться на регионе, и с учетом конкретных мощностей продолжим дальнейшее рассмотрение этого вопроса", – добавила она.

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