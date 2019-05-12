Кандидат на пост президента Литвы от социал-демократов, еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, сказал, что ждет результатов выборов "с несказанно хорошим настроением".
Vytenis Povilas Andriukaitis su žmona
© DELFI / Tomas Vinickas

"Я жду результатов с несказанно очень хорошим настроением. Я приехал 29 числа, выполнил все требования, и за месяц у меня было столько встреч, столько впечатлений, такой опыт, состоялись прекрасные дискуссии с людьми по программе", – сказал Андрюкайтис журналистам, голосовавший в воскресенье в Старом городе Вильнюса.

Еврокомиссар, прибывший голосовать с супругой, голосовал только на президентских выборах, он не брал бюллетени референдумов.

В Литве в воскресенье проходят президентские выборы и референдумы по расширению возможности двойного гражданства и сокращению числа членов сейма.

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