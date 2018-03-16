"Я знаю людей, которые участвовали в шествии. В нем участвовали и члены партии, к которой я отношусь – отличные люди, патриоты, но надо думать о той грани, которую переступаешь, принимая участие в этом шествии. Как бы ты ни любил Литву, но этот лозунг ("Литва – для литовцев") плохой, и он плохо говорит о нас. Если они думают, что это выражение патриотизма, то это не так. Это выражение экстремизма, если не сказать больше", – заметила Андрикене на конференции в редакции DELFI.
Европарламентарий не осуждает этих людей.
"Они участвуют в этом шествии из благих побуждений и намерений, с праздником в сердце, "Литва - для литовцев" это кажется так хорошо, но надо думать о последствиях и других моментах", – сказала Андрикене.
Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что президиум партии обращался к членам партии с просьбой воздержаться от участия "в таких антиевропейских, вносящих раскол нацистских шествиях".
"Никаких санкций не было. В отличие от "крестьян" мы не фотографировали участников. Могли ли быть введенные в заблуждение, какими-нибудь красивыми обещаниями Мурзы люди? Может, и могли. Я не могу ответить. Я сам там не был, не знаю", – сказал Ландсбергис.
По его словам, если Андрикене хочет, она может обратиться "с какими-либо фактами в Комиссию партии и попросить ее оценить ситуацию".
Информационные агентства BNS и ELTA сообщали, что в шествии 11 марта участвовали около тысячи человек.
Они несли плакат "Литва – для литовцев" на фоне триколора и шли по проспекту Гедиминаса к Лукишкской площади, где прошел небольшой митинг.
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